Ucrania espera recibir sus primeros cazas Gripen en febrero y usarlos para contrarrestar los ataques rusos

Ucrania espera incorporar sus primeros cazas suecos Gripen en febrero de 2027. La llegada de estos aviones ampliaría los medios de la Fuerza Aérea ucraniana para hacer frente a los drones y misiles rusos, así como a los bombarderos que emplean bombas planeadoras contra posiciones e infraestructuras del país.

Según informa Army Recognition, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, avanzó el pasado 10 de noviembre que las primeras entregas podrían producirse en enero o febrero del próximo año, aunque este último mes se perfila ahora como el plazo más probable. El anuncio se produjo en Copenhague, después de una reunión con dirigentes de países nórdicos y bálticos.

El calendario forma parte del plan para transferir a Ucrania hasta 16 aviones Gripen C/D procedentes de Suecia. Kiev llevaba tiempo solicitando que se acelerase la entrega y ya ha iniciado la preparación de pilotos y personal técnico en territorio sueco para poder incorporar los aparatos a su estructura militar.

Los nuevos cazas complementarían a los F-16 suministrados por sus aliados europeos y a los Mirage 2000 franceses que ya forman parte de la flota ucraniana. Su incorporación permitiría ampliar las opciones de respuesta ante los ataques aéreos rusos, aunque también obligará a Ucrania a organizar nuevos sistemas de mantenimiento, formación y abastecimiento.

Los Gripen, frente a los drones y las bombas planeadoras rusas

Una de las misiones que Kiev espera asignar a estos aviones es la interceptación de drones de ataque y misiles de crucero utilizados por Rusia contra instalaciones militares e infraestructuras. Zelenski mencionó expresamente los aparatos Shahed, incluidas sus variantes propulsadas por motores a reacción, que alcanzan velocidades superiores a las de los modelos convencionales.

Los Gripen también podrían contribuir a contener la actividad de los cazabombarderos rusos Su-34. Estos aviones lanzan bombas planeadoras guiadas desde distancias de decenas de kilómetros, lo que les permite atacar objetivos sin tener que aproximarse necesariamente a las zonas cubiertas por algunos de los sistemas antiaéreos ucranianos.

En este escenario, la posible integración de misiles aire-aire Meteor en los cazas suecos abriría nuevas opciones para enfrentarse a los aparatos rusos. Este armamento cuenta con un sistema de propulsión ramjet que mantiene el impulso durante buena parte de su trayectoria, una característica que permite conservar energía en la fase final del vuelo y ampliar las posibilidades de interceptación.

Su empleo podría obligar a los pilotos rusos a modificar sus rutas, aumentar la distancia desde la que realizan los lanzamientos o cambiar sus perfiles de ataque. No obstante, el resultado dependería de factores como la disponibilidad de misiles, la información de los objetivos, la cobertura de radar y la capacidad de los Gripen para operar en zonas próximas a las defensas antiaéreas rusas.

La interceptación de drones también plantea un desafío económico. Utilizar misiles aire-aire costosos contra aparatos relativamente baratos puede no ser una solución adecuada para todos los ataques. Por ello, los cazas podrían reservarse para amenazas más rápidas o difíciles de neutralizar mediante los sistemas terrestres, como determinadas variantes de drones y los misiles de crucero.

Una flota que seguirá creciendo a partir de 2029

Los aviones previstos para 2027 pertenecen a las versiones C/D del Gripen, un modelo polivalente concebido para misiones de defensa aérea, interceptación y ataque a objetivos terrestres. Entre sus características figura la posibilidad de operar desde pistas cortas y tramos de carretera preparados, una capacidad que podría facilitar su dispersión por distintas ubicaciones y reducir la dependencia de grandes bases aéreas expuestas a los ataques rusos.

Sin embargo, esta flexibilidad exige disponer de equipos móviles de mantenimiento, combustible, munición y las infraestructuras necesarias para mantener los aparatos en funcionamiento. Además, la incorporación de un nuevo modelo occidental supondrá otro reto logístico para una Fuerza Aérea que ya opera con distintos tipos de cazas.

La colaboración entre Kiev y Estocolmo no se limita a la transferencia de los 16 Gripen C/D. Ambos países alcanzaron el 30 de junio de 2026 un acuerdo para la adquisición de otros 16 aparatos de nueva fabricación, en este caso de la versión Gripen E. Las primeras entregas de estos aviones están previstas para comienzos de 2029.

El Gripen E incorpora un motor General Electric F414G, un radar de barrido electrónico activo (AESA) y sistemas de guerra electrónica actualizados. También cuenta con mayor capacidad de combustible y armamento respecto a las versiones C/D, con mejoras destinadas a ampliar su autonomía y sus posibilidades de actuación en espacios aéreos disputados.

La transferencia de los primeros aparatos también obliga a Suecia a reorganizar sus propias capacidades aéreas y sustituir progresivamente los aviones cedidos por nuevas unidades Gripen E/F. El paquete de ayuda, que contempla hasta 16 cazas y el material asociado, está valorado en unos 22.200 millones de coronas suecas.

Por ahora, la prioridad ucraniana es recibir los primeros Gripen C/D y completar su preparación para incorporarlos a las operaciones. La llegada prevista para febrero de 2027 supondría un nuevo paso en la modernización de su aviación militar, aunque la fecha de entrega no implica que los aviones puedan entrar inmediatamente en servicio. Su disponibilidad dependerá también de la formación de las tripulaciones, el armamento y los medios de mantenimiento necesarios.