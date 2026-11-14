Alerta en una base de Reino Unido con tropas de EEUU por drones sospechosos

El Ejército de Estados Unidos ha emitido una orden de alerta y resguardo preventivo para todo el personal destinado en la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Lakenheath, situada en el condado inglés de Suffolk. La medida se activó de inmediato tras constatar la sospecha de actividad no autorizada de drones en las inmediaciones del espacio aéreo restringido de estas instalaciones estratégicas, empleadas habitualmente por las fuerzas militares norteamericanas en suelo británico.

Una situación que ya ocurrió en el mes de octubre cuando también Estados Unidos retiró todos sus aviones bombarderos desplegados en la base aérea de RAF Fairford (Reino Unido), donde días antes tuvo lugar un incidente calificado como terrorista por las autoridades locales. La decisión fue confirmada por el Gobierno de Washington.

Ahora, a través de un aviso distribuido con carácter de urgencia entre los efectivos y contratistas del recinto, los mandos ordenaron a las tropas acudir a zonas seguras: "Busquen la sala de refugio más cercana". Pese al despliegue de los protocolos de contingencia, un portavoz de las fuerzas aéreas estadounidenses confirmó que no se produjeron víctimas ni daños materiales, quedando a salvo tanto las infraestructuras críticas como las aeronaves estacionadas.

Desde el mando militar norteamericano han destacado que continúan colaborando estrechamente con las autoridades locales para blindar el complejo militar y salvaguardar a las familias y al personal civil de la zona. En este sentido, los responsables de la base han recordado que la defensa de estos recintos atañe a ambos socios y han apelado a la colaboración ciudadana para denunciar ante la Policía cualquier movimiento o avistamiento inusual en los alrededores.

Este episodio se enmarca en un escenario de máxima alerta operativa para las tropas aliadas en Europa. A principios de semana, el mando estadounidense ordenó el repliegue preventivo de más de una docena de cazas de combate emplazados en el aeródromo vecino de Mildenhall tras recibirse informes de seguridad que apuntaban a posibles amenazas procedentes de Irán.

Incidente terrorista en la base de Fairford

El dispositivo de seguridad fue similar a finales de septiembre cuando se obligó a reubicar los bombarderos estratégicos B-1 destacados en la base de Fairford, cuyas circunstancias continúan bajo investigación de la unidad antiterrorista británica. Dichas instalaciones resultan clave en el despliegue militar de contención frente a la escalada bélica en Oriente Próximo y los crecientes intentos de hostigamiento contra las defensas occidentales.

Además, antes de ese incidente en la base de Fairford, la policía antiterrorista del Reino Unido detuvo a varios hombres bajo la sospecha de delitos relacionados con explosivos en las proximidades de la base aérea de la RAF en Fairford, una instalación clave en el condado de Gloucestershire utilizada habitualmente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) para desplegar sus bombarderos estratégicos.

El operativo policial, liderado por las fuerzas de seguridad de Gloucestershire con el apoyo de agentes armados, obligó a establecer un amplio perímetro de seguridad en la localidad adyacente de Whelford. Varias propiedades y hogares del área civil tuvieron que ser evacuados, y los residentes locales fueron trasladados de urgencia a un centro de ocio cercano mientras se gestiona la emergencia.