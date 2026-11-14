Italia se atraganta con el F35: tendrá que invertir 7.300 millones extras en su flota de cazas F35A y F35B

Italia tendrá que ampliar considerablemente los fondos destinados a su programa de cazas F-35. El Gobierno ha planteado incorporar 7.280 millones de euros adicionales a los 13.500 millones que se aprobaron inicialmente para adquirir estos aviones y desarrollar las instalaciones industriales vinculadas al proyecto.

Según informa Zone Militaire, el Ministerio de Defensa italiano ha remitido a las comisiones parlamentarias competentes un proyecto de decreto para aumentar la financiación del programa. De salir adelante, el presupuesto total ascendería a 20.840 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 50% respecto a la previsión inicial.

La decisión llega casi dos décadas después de que el Parlamento italiano aprobara, en 2009, el programa de adquisición y puesta en servicio de 131 cazabombarderos F-35. El plan contemplaba entonces 69 unidades de la versión F-35A y otras 62 del modelo F-35B, con capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical. También incluía la instalación de una planta de ensamblaje y revisión final de estos aviones en Cameri.

El presupuesto previsto para aquella iniciativa era de 13.500 millones de euros. Sin embargo, las dificultades económicas derivadas de las crisis financieras de 2008 y 2010 obligaron al Ministerio de Defensa a modificar sus planes y reducir el pedido a 90 aparatos: 60 F-35A y 30 F-35B. De estos últimos, 15 estaban destinados a operar desde los buques de la Marina Militare.

Más de 7.000 millones para modernización y mantenimiento

El nuevo desembolso responde, según las explicaciones del Gobierno recogidas por la publicación especializada Rivista Italia Difesa (RID), a la necesidad de adaptar las capacidades técnicas y operativas de los aviones. Entre las actuaciones previstas figura la incorporación de nuevas prestaciones contempladas en los estándares TR3 y Block 4.

La partida adicional también cubrirá la ampliación de las labores de mantenimiento y apoyo logístico, así como las infraestructuras necesarias y el refuerzo de las capacidades industriales de la planta FACO de Cameri, donde se lleva a cabo el ensamblaje y revisión final de los F-35.

El incremento presupuestario se justifica por varios factores. El Gobierno señala el endurecimiento de los requisitos de seguridad y el encarecimiento de las actualizaciones tecnológicas del avión, a lo que se suman la inflación y las variaciones del tipo de cambio entre el euro y el dólar.

Italia estudia comprar otros 25 cazas

El aumento de 7.280 millones de euros no incluye, sin embargo, otro posible movimiento de Roma: la adquisición de 25 F-35 adicionales. Según Rivista Italia Difesa, el Ministerio de Defensa contempla incorporar otros 15 F-35A y diez F-35B, una operación cuyo coste se estima en unos 7.000 millones de euros.

Esta posible ampliación de la flota se tramitaría al margen de la solicitud presupuestaria que ahora se encuentra sobre la mesa. El proyecto de decreto deberá ser examinado por las comisiones parlamentarias encargadas de los asuntos de Defensa antes del próximo 13 de diciembre.

El programa italiano del F-35 ha estado marcado durante años por el debate político. En 2014, cuando el Partido Democrático (PD) estaba en el Gobierno, llegó a plantearse reducir a la mitad el pedido de estos aviones para destinar el ahorro a la compra de más Eurofighter EF-2000 Typhoon.

Ahora, la propuesta de elevar el presupuesto hasta los 20.840 millones de euros refleja el aumento de los recursos que Italia considera necesarios para completar la adaptación tecnológica, el mantenimiento y el desarrollo industrial asociados a su flota de F-35.