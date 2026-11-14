La gran compra de misiles para las Fuerzas Armadas: del ataque a tierra de los S80 a los aire-tierra para los cazas

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de autorizar una de las mayores inversiones en misiles que se han realizado en las últimas décadas para llenar una parte de los arsenales de las Fuerzas Armadas. Se trata de tres contratos por un valor conjunto de más de 1.337 millones de euros que van destinados a los nuevos submarinos de la Armada y a los cazas del Ejército del Aire y el Espacio.

El primero de los contratos es para la adquisición de los misiles submarinos NSM (Naval Strike Missile) desarrollado por la empresa noruega Kongsberg Defence por un importe de 792 millones de euros. El objetivo es dotar a los submarinos de la clase S80 de la Armada –para los que también se acaba de aprobar un plan de modernización– de capacidad de ataque a otros buques y contra objetivos en tierra.

Este misil de última generación tiene capacidad para golpear objetivos situados a hasta 185 km de distancia. Fabricado en materiales compuestos de baja firma de radar, vuela a cotas rozando la superficie marina para evitar la detección. Incorpora un buscador infrarrojo pasivo de alta resolución e inteligencia artificial integrada para reconocer objetivos, guiarse con precisión milimétrica y burlar defensas enemigas activas.

Los otros contratos están relacionados con el armamento que llevan los cazas F18 Hornet y Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y el Espacio. Se trata de dos contratos para la familia de misiles Taurus por un importe total de 545 millones de euros. Uno de ellos para la compra de la nueva evolución que está desarrollando la industria de defensa y el otro para modernizar y aumentar la vida operativa de los que ya están en los arsenales españoles.

El Programa Especial de Modernización (PEM) de los nuevos misiles aire-tierra Taurus NEO va a tener un presupuesto económico de 480 millones de euros. El objetivo de este pago es contratar la capacitación de la industria nacional de defensa dentro del consorcio europeo que lo desarrolla. El plan es que sean empleados por las evoluciones o tranches más modernas de los cazas Eurofighter Typhoon.

Este misil se está diseñando para atacar objetivos terrestres de alto valor a una distancia de hasta 700 kilómetros, incluso cuando están protegidos por defensas aéreas o estructuras reforzadas, sin necesidad de introducir el avión lanzador en el espacio aéreo defendido por el adversario. Además, incorporará mejoras avanzadas contra la guerra electrónica y mayor inmunidad a las interferencias sobre sus sistemas de navegación GPS.

El segundo contrato, que tiene una partida económica prevista de 65 millones de euros, está destinado para los misiles aire-tierra Taurus KEPD-350, que están actualmente en el arsenal del Ejército del Aire y el Espacio. Con ese dinero se hará la segunda modernización de media vida (MLU-II) de los misiles que se tienen en estos momentos con el objetivo de extender su vida operativa más allá del año 2040.

Esta actualización va a permitir que sigan siendo empleados tanto por los cazas F18 Hornet como por los cazas Eurofighter Typhoon para mantener su capacidad de disuasión frente a objetivos en tierra y garantizará la continuidad operativa hasta la llegada de los Taurus NEO. La intervención adaptará los componentes electrónicos y de guiado del KEPD 350 a los estándares actuales de combate.