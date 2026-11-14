Thales y Kongsberg se alían para desarrollar un dron caza-submarinos para la Armada británica

Thales UK y Kongsberg Maritime han unido fuerzas para desarrollar un buque autónomo destinado a localizar y seguir amenazas submarinas en el marco de los futuros planes de la Marina Real británica. El proyecto se enmarca en el requisito Type 92 de la Armada y combinará tecnología de detección subacuática con capacidades de navegación no tripulada.

Según informa The Defense Post, ambas compañías han firmado un memorando de entendimiento para estudiar el desarrollo de este sistema, que integraría el vehículo de superficie no tripulado Arctic Hunter, de Kongsberg, con los sensores submarinos y las herramientas de planificación táctica de Thales.

La colaboración estará centrada en las operaciones de lucha antisubmarina en el Atlántico Norte y el Ártico, dos áreas que las empresas consideran prioritarias tanto para la cooperación en materia de defensa entre Reino Unido y Noruega como para la seguridad marítima de la OTAN.

El proyecto contempla que el Arctic Hunter actúe como plataforma autónoma de superficie y transporte los sensores encargados de recopilar información bajo el agua. Thales aportará su experiencia en sonar, modelización acústica, planificación de operaciones y comunicaciones seguras para que el buque pueda intercambiar datos con otros medios navales.

Uno de los elementos previstos es el empleo de herramientas de análisis asistidas por inteligencia artificial de cortAIx, la tecnología de Thales, para procesar la información obtenida por los sensores submarinos. Los enlaces de comunicación protegidos permitirían compartir esos datos con otras unidades y facilitar la detección, el seguimiento y la respuesta ante posibles amenazas bajo el agua.

Un nuevo paso hacia una Armada híbrida

La iniciativa también se integra en los planes de la Royal Navy para desarrollar una denominada Hybrid Navy, un modelo en el que los buques tripulados operarían junto a plataformas no tripuladas dentro de una fuerza conectada.

En lugar de actuar de forma aislada, los sistemas autónomos y los barcos convencionales compartirían la información obtenida por sus sensores. De esta manera, las unidades navales podrían coordinar sus operaciones y disponer de más datos para identificar y responder a los riesgos submarinos.

El memorando entre Thales y Kongsberg se apoya, además, en la experiencia previa de la compañía británica en el desarrollo de sistemas de detección subacuática para la Armada. Thales ya suministra tecnología de sonar a las fragatas británicas de las clases Type 23 y Type 26.

La experiencia de Thales en los sistemas de sonar británicos

La empresa también mantiene una colaboración con BAE Systems para desarrollar nuevas capacidades de sonar destinadas a los submarinos británicos. Ambas compañías ampliaron ese acuerdo el año pasado, con el objetivo de mejorar la incorporación de tecnologías de detección a la flota y acelerar la introducción de actualizaciones.

Esta cooperación se suma a más de dos décadas de trabajo conjunto en este ámbito. Ahora, el proyecto con Kongsberg abre una nueva línea centrada en combinar los sistemas de detección submarina de Thales con una plataforma de superficie autónoma para las futuras necesidades antisubmarinas de la Royal Navy.