El Ejército del Aire recibe los pequeños todoterrenos Polaris MRZR D4 para sus boinas negras

El Ejército del Aire y el Espacio está de estreno. Acaba de incorporar 18 vehículos todoterreno Polaris MRZR D4, destinados a reforzar la movilidad de sus unidades más especializadas. La recepción se ha producido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia) y desde ahí se repartirán entre el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Se trata de vehículos ATV (All Terrain Vehicle) de tamaño compacto y ligero, concebidos para transportar pequeños equipos y material por terrenos en los que los todoterrenos convencionales pueden encontrar dificultades. Su incorporación amplía las opciones de desplazamiento terrestre de dos unidades con cometidos diferentes, pero vinculados al despliegue aéreo.

El MRZR D4 tiene capacidad para transportar a cuatro operadores, aunque puede ampliarse hasta seis plazas según la configuración. Su autonomía aproximada es de 200 kilómetros, según los datos difundidos por el Ejército del Aire. El diseño modular permite adaptar el vehículo a cada misión, mientras que sus dimensiones y su configuración ligera facilitan el transporte y la circulación por caminos y superficies sin acondicionar.

Una de sus principales ventajas es su movilidad fuera de carretera. Los Polaris pueden desplazarse por pistas, caminos sin acondicionar y terrenos de difícil acceso para vehículos convencionales, una característica útil cuando los equipos deben moverse lejos de infraestructuras viarias. También destacan por su capacidad de proyección estratégica aerotransportada.

Los MRZR D4 entran en las bodegas de los aviones de transporte C-295 y A-400M, que están en servicio en el Ejército del Aire y el Espacio. También pueden ser transportados por helicópteros CH-47 Chinook, tanto embarcados como mediante carga suspendida. Esta combinación de transporte aéreo y movilidad terrestre permite llevar vehículos ligeros hasta emplazamientos de difícil acceso y acompañar a las unidades desde las primeras fases de un despliegue, sin depender de carreteras preparadas.

El nuevo vehículo todoterreno Polaris MRZR D4.

El primer destino será el EZAPAC, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire y del Espacio. La incorporación busca mejorar la movilidad de sus equipos en misiones donde resultan determinantes la rapidez de despliegue, la discreción y la capacidad para atravesar terrenos complicados. Los vehículos facilitarán el movimiento de pequeños grupos y su material en escenarios exigentes.

El EZAPAC desarrolla cometidos vinculados a las operaciones aéreas especiales y actúa en coordinación con medios aéreos. Entre sus misiones figuran el reconocimiento especial, la acción directa, el control de combate para facilitar lanzamientos y aterrizajes en zonas no preparadas, el control aéreo táctico y el rescate de personal. Las plataformas ligeras y aerotransportables pueden facilitar el acceso de sus equipos a posiciones alejadas y mejorar su libertad de movimiento.

La otra unidad que recibirá los vehículos es el EADA, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. Su función está relacionada con la protección y el apoyo a las operaciones militares de despliegue de medios aéreos. El Ejército del Aire señala que los MRZR D4 reforzarán las capacidades de sus equipos AMPT (Air Mobility Protection Team), CPT (Close Protection Team) y CCT (Combat Control Team).

En el caso del EADA, los vehículos facilitarán los dispositivos de seguridad alrededor de las aeronaves y aumentarán la rapidez y capacidad de despliegue de los equipos. La movilidad táctica resulta especialmente relevante cuando los aviones operan desde emplazamientos avanzados o zonas con infraestructuras limitadas. Los Polaris podrán apoyar los movimientos del personal encargado de proteger las aeronaves y controlar distintos aspectos de las operaciones aéreas.

El programa prevé adaptar los vehículos para incorporar sistemas C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems), diseñados para hacer frente a drones. Según el Ejército del Aire, esta capacidad proporcionará protección contra aeronaves no tripuladas desde el momento en que un avión aterrice en una zona de operaciones, aunque no especifica cuándo se le incorporará estos sistemas a los vehículos.