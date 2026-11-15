El servicio de seguridad noruego cree que la inteligencia rusa hará sabotajes en el país en 2027

El Servicio de Seguridad Policial de Noruega (PST) ha elevado su alerta ante la amenaza de sabotaje y ha advertido de que la inteligencia rusa podría llevar a cabo operaciones en el país durante 2027. El organismo considera que el riesgo ha aumentado de forma significativa durante este año.

"En 2026, se ha producido un importante aumento de la amenaza de sabotaje. Creemos que hay buenas razones para esperar que la inteligencia rusa lleve a cabo actos de sabotaje en Noruega el próximo año", ha afirmado Inger Haugland, directora del departamento del PST especializado en actores estatales que representan una amenaza.

Según ha informado el propio PST, en los últimos años se han detectado varios casos de sabotaje en Europa. Después del descenso registrado en 2025, el número de incidentes ha vuelto a aumentar durante 2026, incluyendo tanto sabotajes consumados como planes frustrados e intentos que finalmente no han llegado a ejecutarse.

Incendios, explosivos y drones

Las operaciones de sabotaje detectadas en Europa han empleado diferentes métodos, entre ellos incendios provocados, explosivos y drones. El PST pone como ejemplo un incidente ocurrido en agosto de 2026 en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Alemania, donde se descubrió un dron modificado para transportar explosivos cerca de un avión de transporte ucraniano. Las autoridades alemanas han señalado públicamente que Rusia podría estar detrás de este episodio.

Los incendios provocados también se han utilizado en varias operaciones, ya que requieren una preparación relativamente sencilla y pueden causar daños importantes, según ha explicado Haugland.

El servicio noruego destaca además que la mayoría de estas operaciones en Europa se han realizado mediante intermediarios. Los individuos reclutados para ejecutarlas pueden saber que están trabajando para un Estado extranjero o desconocer por completo quién está detrás de sus acciones.

Noruega es uno de los países europeos que ha mantenido un importante apoyo a Ucrania en materia de defensa, por lo que cualquier ataque contra su industria militar o contra las empresas y servicios que participan en su logística podría afectar también a la ayuda que Oslo presta a Kiev.

Cartografiado de objetivos

El PST considera que los objetivos más probables en Noruega son las empresas de la industria de defensa y aquellas que les proporcionan servicios, especialmente las relacionadas con operaciones logísticas. La infraestructura crítica, incluidas las instalaciones del sector energético, también podría convertirse en objetivo.

Sin embargo, el servicio de inteligencia noruego ha precisado que no ha detectado ningún intento de sabotaje contra objetivos noruegos. La alerta se basa, entre otros elementos, en que agentes vinculados a los servicios de inteligencia rusos han recopilado información sobre infraestructuras y objetivos dentro del país.

"El PST no ha detectado ningún intento de sabotaje contra objetivos noruegos. Sin embargo, el PST tiene conocimiento de que agentes vinculados a la inteligencia rusa han cartografiado infraestructuras y objetivos en Noruega. Por lo tanto, es importante vigilar y combatir activamente el espionaje que pueda constituir preparativos para actos de sabotaje", ha señalado Haugland.

El organismo también advierte de que la situación de seguridad está llevando a los servicios de inteligencia rusos a asumir mayores riesgos. Las sanciones y las medidas adoptadas por los países occidentales han reducido su margen de actuación, pero el PST espera que Moscú trate de adaptarse mediante nuevos métodos.