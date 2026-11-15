República Checa entregará cazas ligeros de formación L-39NG a Ucrania para que los utilice contra drones

La República Checa ha dado un nuevo paso en su apoyo militar a Kiev tras anunciar su disposición para transferir un total de 16 aviones ligeros de entrenamiento y combate L-39NG Skyfox a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El objetivo estratégico de esta operación es dotar a la fuerza aérea ucraniana de una plataforma ágil y de bajo coste operativo capaz de interceptar y derribar los drones suicidas rusos tipo Shahed y otros vehículos aéreos no tripulados enemigos.

El anuncio fue realizado durante una visita oficial a la capital ucraniana por el viceprimer ministro y titular de Industria y Comercio checo, Karel Havlíček, quien confirmó que ya existe un acuerdo preliminar para sacar adelante el suministro. El paquete amplía significativamente los planes iniciales: a las cuatro aeronaves cuya transferencia ya había sido aprobada previamente, se sumarían ahora otros 12 aparatos adicionales.

12 aviones al año y cuatro años de espera

Pese al respaldo político en Praga, la viabilidad operativa del envío choca de frente con la capacidad industrial del fabricante checo Aero Vodochody. Ni el Gobierno checo ni las autoridades ucranianas han revelado por el momento el calendario oficial de entregas ni las vías de financiación que sufragarán el contrato.

Según los datos técnicos recopilados por el portal especializado Defense Express, la cadena de montaje enfrenta un importante cuello de botella. Aero Vodochody mantiene actualmente un ritmo de producción de 12 unidades anuales del L-39NG Skyfox —ampliable hasta un máximo de 18 bajo máxima carga—. A fecha de septiembre de 2026, el fabricante acumulaba una cartera de pedidos pendientes de 40 aeronaves, lo que equivale a unos cuatro años de trabajo comprometidos.

Dos escenarios para la llegada de los aparatos al frente

La gran incógnita reside en si los 16 aparatos destinados a Ucrania ya forman parte de ese bloque de 40 unidades contratadas o si su fabricación deberá iniciarse desde cero. De ello dependen dos escenarios temporales muy distintos. Si las aeronaves destinadas a Kiev ya se encuentran en fase de ensamblaje o tienen prioridad en la línea de producción, la entrega podría completarse en cuestión de pocos meses, siempre a expensas de que se desbloquee la financiación y se resuelvan los trámites burocráticos. Sin embargo, si la producción de las unidades ucranianas aún no ha comenzado y debe acomodarse tras los compromisos vigentes, fabricar la totalidad de los 16 cazas ligeros llevaría entre uno y dos años.

La versión 'Drone Hunter': cohetes guiados frente a drones Shahed

Más allá de los plazos de entrega, la incorporación del L-39NG Skyfox supone un alivio táctico para la defensa aérea ucraniana, obligada hasta ahora a emplear costosos misiles antiaéreos o cazas pesados como los F-16 para neutralizar enjambres de drones de bajo coste.

En septiembre de 2026, Aero Vodochody presentó la variante específica Drone Hunter —cazador de drones— de este aparato, equipada con un sistema de puntería electro-óptico y lanzadores para cohetes guiados por láser de 70 milímetros desarrollados junto a la firma belga Thales. Además de su rol como interceptor contra drones y misiles de crucero, el L-39NG cumplirá una doble función clave en Ucrania al servir como avión de instrucción avanzada para formar a los nuevos pilotos de combate antes de su transición a cazas occidentales.