Anticorrupción investiga "graves irregularidades" en la adjudicación de contratos de Defensa por más de 6.000 millones

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación junto a la Agencia Tributaria (AEAT) y la Intervención General de la Administración del Estado en la que busca "graves irregularidades" por parte del Gobierno de España en la adjudicación de contratos de Defensa valorados en más de 6.000 millones de euros.

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 supuso un punto de inflexión y evidenció la necesidad de reforzar las capacidades militares de los países de la Unión Europea. Ante las exigencias de los Estados Unidos a los socios de la OTAN, los países europeos se comprometieron a elevar el objetivo de gasto en materia de Defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2035. En este marco, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado paulatinamente el gasto en el Ministerio que dirige Margarita Robles mediante contratos que se encuentran protegidos de la norma general de la transparencia por su posible afección a la seguridad del Estado.

Libertad Digital ha tenido acceso al material que por el momento obra en la causa en la que, a partir de la denuncia de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción, el órgano que dirige Alejandro Luzón ha ordenado varias diligencias para estudiar el caso. La denuncia se sustenta en la sospecha de hasta ocho contratos y préstamos públicos adjudicados a las empresas Indra y Escribano EM&E. Estos alcanzan un valor de 6.077 millones de euros enmarcados en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de 2025.

De hecho, los contratos adjudicados a estas dos empresas, que concurren en Unión Temporal de Empresas (UTE) en la mayor parte de casos representan el 84% del valor de ese plan, dejando tan solo un 16% del mismo en manos de grandes competidores como la empresa Santa Bárbara Sistemas, que se ha visto como una gran perjudicada por las adjudicaciones de contratos que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta ya recurrió varias concesiones de préstamos por vía de Real Decreto a las empresas Indra y Escribano.

La citada estrategia compartida llevó a Escribano a aumentar su participación en Indra desde el 3,4% de las acciones de las que era propietario en mayo de 2023 al actual 14,3%, que lo ha convertido en el segundo accionista de Indra, tan solo superado por el Gobierno. Así, la empresa fundada por los hermanos Ángel y Javier Escribano Ruiz ha presentado un crecimiento atípico: de ser una empresa de mecanizados que en 2019 facturaba 44,2 millones de euros a escalar hasta los 355 millones de euros en 2024 tras una serie ininterrumpida de adjudicaciones públicas. "La multiplicación en la facturación es tan importante que no hay precedentes ni en Silicon Valley", explican fuentes conocedoras de la investigación a este diario.

El desglose de los más de 6.000 millones de euros se centra en contratos públicos directos de suministro y armamento analizados en las diligencias, valorados en 3.450 millones de euros, en los que destacan los 2.100 millones de la Fabricación de Carros de Combate sobre Ruedas 8x8 (VCR 8x8 «Dragón»). Además, para hacer posible estos contratos, las empresas que adquirieron los mismos recibieron préstamos a interés 0% del Ministerio de Industria, recibiendo así financiación directa de forma excepcional para llevar a cabo los contratos adjudicados; lo que eleva la cuantía de las adjudicaciones realizadas hasta los más de 6.000 millones.

El Gobierno de Pedro Sánchez habría hecho uso del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para adjudicar estos contratos a dedo sin el debido respeto por la Ley de Transparencia. Se trata de un artículo pensado con carácter excepcional para salvaguardar intereses vitales de la seguridad nacional. La denuncia expone que Defensa lo utilizó de manera reiterada como una "patente de corso" para sortear la Ley de Contratos del Sector Público, eludir la publicidad y adjudicar contratos multimillonarios mediante procedimientos negociados sin concurrencia real.

Todo ello está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, que lleva meses pidiendo varios informes que apuntan a la comisión de presuntos delitos de fraude en la contratación (art. 436 CP), malversación de caudales públicos (art. 432 CP), prevaricación (art. 404 CP), tráfico de influencias (art. 428 CP), entre otros.