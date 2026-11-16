El hackeo al servicio estadístico de Rusia desvela que Putin habría perdido hasta 500.000 combatientes en Ucrania

Rusia podría haber perdido cerca de 500.000 combatientes desde que comenzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Una cifra que se refiere a muertos en los diferentes avatares del combate, no de bajas militares. Para conocer el número real de bajas militares habría que sumarle a esa cifra el número de heridos o mutilados, por ejemplo. Los datos son un cálculo aproximado que no ha salido de las oficinas del Kremlin ni del Gobierno de Kiev.

¿De dónde han salido entonces? Un grupo de hackers ha atacado en las últimas semanas los servidores de Rosstat, el servicio estadístico ruso, el equivalente al INE (Instituto Nacional de Estadística) en España, por ejemplo, de donde han robado más de 11 millones de certificados de defunción comprendidos entre el 24 de febrero de 2022 –dos días después del inicio de la guerra– y finales de agosto de este año.

El ataque fue reivindicado por dos colectivos: Cyber Partisans, grupo de piratas informáticos opositor al régimen de Bielorrusia y con vínculos con la oposición, y Silent Crow, un grupo de hackers ucranianos. Ambos anunciaron la intrusión el 1 de noviembre y aseguraron haber accedido a sistemas centrales y regionales de Rosstat. La agencia rusa reconoció un ciberataque, aunque negó que se hubieran sustraído bases de datos o información protegida.

Los documentos fueron compartidos con un reducido grupo de medios internacionales, entre ellos Bloomberg, The Guardian y Financial Times, que han analizado los registros. La base contiene más de once millones de certificados y datos como edad, residencia y lugar de fallecimiento. Los registros abarcan desde febrero de 2022 hasta agosto de 2026, pero no equivalen a un recuento nominal e independiente de todos los militares muertos.

Cyber Partisans calcula 393.881 fallecidos vinculados a la guerra, con un criterio restrictivo: cuenta certificados que relacionan expresamente la muerte con operaciones militares. Tras revisar el material filtrado, Bloomberg identificó 392.700 certificados que mencionan la guerra mediante códigos o referencias a operaciones, bombardeos y drones. Ambos utilizan criterios similares de clasificación estadística.

Silent Crow eleva el balance a 450.100 muertes, con una metodología más amplia que incorpora fallecimientos de militares por enfermedades, accidentes o suicidios, además de otras categorías relacionadas con territorios ocupados. The Guardian contabilizó 412.576 certificados que vinculaban expresamente las defunciones con la guerra mediante códigos oficiales o referencias escritas a operaciones militares.

El analista Janis Kluge, especialista en Rusia del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), opina que los registros infravaloran el total. Argumenta que hay soldados desaparecidos o no identificados y un retraso de unos seis meses entre el fallecimiento y su inscripción estadística. Kluge asegura a The Guardian que, al corregir ese desfase, el número real podría estar ya más cerca de los 500.000 muertos que de los 400.000.

El análisis del Financial Times también apunta a que la cifra puede superar el recuento directo de los certificados. Su estimación, basada en los registros filtrados y ajustada por los retrasos administrativos, sitúa el balance en torno a 550.000 fallecidos a comienzos de agosto de 2026. Es una proyección estadística, no una relación verificada de nombres, y debe distinguirse del conteo específico de certificados que hacen los grupos de hackers y los otros dos medios.

En cualquier caso, los fallecidos representan sólo una parte del coste humano de la invasión. Las estimaciones de bajas militares incluyen también a los heridos, incluidos aquellos que quedan incapacitados para regresar al frente. El Ministerio de Defensa británico calculó en septiembre que Rusia acumulaba aproximadamente 1,5 millones de bajas, mientras que el Estado Mayor ucraniano estimó 1.618.920 efectivos este viernes 13 de noviembre.

El impacto tampoco se reparte por igual dentro de Rusia. Los datos apuntan a una incidencia elevada en regiones como Buriatia, Tuvá y Zabaikalie. Allí, las muertes relacionadas con la guerra representaron alrededor de un tercio de los fallecimientos de hombres de entre 18 y 49 años hasta mediados de 2024. En Moscú y San Petersburgo, la proporción rondó el diez por ciento, según el análisis.

La filtración también refleja un cambio en la edad de los fallecidos. Según el análisis, la edad media pasó de unos 34 años en 2022 a cerca de 40 en 2025, y los hombres de entre 35 y 44 años constituyen el grupo más numeroso. Además, durante varios meses de finales de 2024 y 2025 se registraron más de 15.000 muertes mensuales, unas 500 al día.