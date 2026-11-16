El PSOE apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas, rechaza el 5% del PIB de la OTAN y ni palabra de Ceuta y Melilla

El PSOE apuesta por modernizar tecnológicamente las Fuerzas Armadas, reforzar la vigilancia marítima y mejorar los servicios de inteligencia, pero evita comprometerse con el objetivo de gasto militar del 5 por ciento del PIB acordado en la OTAN. No recoge ninguna medida específica para reforzar la presencia militar en Ceuta, Melilla, Canarias y los territorios españoles del norte de África, una de las principales apuestas del PP.

Así queda reflejado en el programa que el PSOE ha presentado para las elecciones del 29-N. En 114 páginas, bajo el título "La fuerza de la gente, la fuerza de seguir avanzando", desglosa 500 puntos clave de su oferta electoral. A la defensa dedica un epígrafe entero ("Una defensa moderna al servicio de la paz y la seguridad"), el último tema de todo programa electoral, aunque también hay algunas cuestiones relacionadas con la defensa en otros epígrafes.

Los socialistas plantean reforzar una política de defensa vinculada a la diplomacia, la cooperación internacional y el derecho internacional, con participación en misiones en el exterior y capacidades de prevención, disuasión y respuesta coordinadas con los aliados. El planteamiento sitúa la acción militar dentro de una estrategia de seguridad global y cooperación multilateral.

La autonomía estratégica europea constituye otro de los ejes. El PSOE propone reforzar las capacidades comunes de seguridad y defensa de la Unión Europea, aumentar la participación española en proyectos industriales comunitarios y promover la adquisición conjunta de capacidades. También defiende hacer más eficiente la inversión en Defensa mediante una mayor cooperación entre los países europeos.

En el ámbito estrictamente militar, el programa plantea reforzar las capacidades de vigilancia marítima y la protección de los espacios de soberanía, mejorando los medios destinados a defender los intereses estratégicos españoles. También apuesta por modernizar tecnológicamente los ejércitos de Tierra, Armada y Aire, así como las capacidades espaciales, la ciberdefensa y la seguridad de las comunicaciones.

Los servicios de inteligencia también aparecen entre las prioridades socialistas. El programa promete reforzar las agencias civiles (CNI) y militares (CIFAS) y dotarlas de más medios para anticipar riesgos y proteger la democracia. A ello suma el impulso de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con mejores capacidades operativas, tecnológicas y de despliegue, además de mayor coordinación con las autonomías y el Sistema Nacional de Protección Civil.

La atención al personal militar ocupa otros dos compromisos. Propone promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en las FAS, reforzando las políticas de conciliación, corresponsabilidad y desarrollo profesional. También plantea mejorar la atención psicológica y social de los militares y de quienes participan o han participado en misiones en el exterior, con especial atención a la salud mental, la reintegración y el bienestar de los efectivos.

Sin embargo, el documento no incluye ninguna referencia específica a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla desde el punto de vista de la defensa militar, ni plantea reforzar las unidades desplegadas en ambas ciudades autónomas o en Canarias. Tampoco menciona los peñones e islotes españoles del norte de África ni alude a Marruecos como amenaza estratégica.

La ausencia de compromisos concretos sobre estos enclaves resulta especialmente llamativa porque el programa socialista sí menciona a Ceuta y Melilla en otros apartados. En el capítulo dedicado a España en Europa y en el mundo, plantean impulsar su integración en la Unión Aduanera y promover el reconocimiento de su condición de regiones ultraperiféricas. Pero no trasladan esa atención territorial al terreno de la seguridad y la defensa.

El rechazo al incremento del gasto militar hasta el 5 por ciento del PIB aparece en el apartado dedicado a la política exterior. El PSOE reivindica que el Gobierno haya rechazado ese objetivo, al considerar que "pondría en riesgo nuestro Estado del bienestar". La formación añade una frase contundente: "Somos aliados, no vasallos". No compromete en el programa ninguna cifra de inversión en defensa.