Japón estudia la compra de submarinos nucleares ante la expansión de China en el Pacífico

Japón se plantea incorporar submarinos de propulsión nuclear a su flota para ampliar su capacidad de vigilancia en el Pacífico occidental, en un momento en el que China extiende sus operaciones navales más allá de la primera cadena de islas. La posibilidad se encuentra sobre la mesa del Gobierno de Sanae Takaichi y podría quedar recogida en la revisión de la estrategia de seguridad que Tokio prepara para diciembre de 2026.

Según informa Defence Security Asia, la coalición gobernante japonesa ha iniciado conversaciones sobre la posibilidad de desarrollar o adquirir submarinos de ataque de propulsión nuclear. Una eventual flota de tres unidades tendría un coste estimado de unos 25.000 millones de dólares, aunque por ahora no existe una decisión definitiva de compra y la revisión prevista para diciembre serviría para abrir la puerta a estudiar esta tecnología.

La primera ministra, Sanae Takaichi, ya expresó el pasado 14 de octubre ante el Parlamento su disposición a examinar la opción "de manera seria, concreta y realista". El objetivo sería reforzar la capacidad japonesa para recopilar información sobre los movimientos militares en el Pacífico, especialmente ante el incremento de la actividad naval china.

El debate responde a las limitaciones de los actuales submarinos convencionales de la Fuerza Marítima de Autodefensa. Japón dispone de unidades de la clase Taigei, equipadas con baterías de ion-litio que permiten prolongar la navegación sumergida y operar con discreción. Sin embargo, estos buques necesitan salir periódicamente a profundidad de esnórquel para recargar sus baterías, lo que supone una limitación cuando deben realizar misiones prolongadas lejos de sus bases.

Más autonomía para vigilar la expansión naval china

La principal ventaja de la propulsión nuclear sería la posibilidad de mantener operaciones sumergidas durante periodos mucho más largos, con la resistencia de la tripulación y las provisiones como principales condicionantes. También permitiría navegar a mayor velocidad durante más tiempo y reducir la proporción de una misión que se dedica exclusivamente a desplazarse hasta la zona de operaciones.

Esta capacidad podría resultar especialmente útil en el Pacífico occidental, donde las distancias son mayores que en las aguas próximas a Japón. Mientras que los submarinos convencionales pueden desempeñar misiones de vigilancia y control en zonas cercanas, la actividad a larga distancia exige valorar cuánto tiempo pueden permanecer en el área asignada.

La expansión de la flota china, que incluye portaaviones y submarinos nucleares, ha intensificado esta preocupación en Tokio. Japón quiere determinar si sus actuales medios pueden mantener una vigilancia suficiente sobre los movimientos navales de Pekín a medida que estos se desarrollan cada vez más lejos de las aguas inmediatas del archipiélago.

No obstante, los submarinos nucleares también presentan inconvenientes. Sus dimensiones pueden dificultar las operaciones en aguas restringidas, donde la maniobrabilidad resulta importante, y su rendimiento acústico depende del diseño y del control del ruido de la maquinaria. Por ello, una eventual flota nuclear no tendría necesariamente que sustituir a los submarinos convencionales, sino complementarlos con misiones diferentes.

Un programa de hasta 25.000 millones de dólares

El coste constituye uno de los principales obstáculos para que Japón dé el paso. Las estimaciones citadas por Defence Security Asia sitúan en unos 8.400 millones de dólares el precio de cada submarino, lo que elevaría a aproximadamente 25.000 millones la factura de tres unidades. Otros cálculos apuntan a un coste de entre 6.000 y 6.500 millones por buque, aunque las diferencias en la inclusión de los gastos de desarrollo y otros conceptos dificultan la comparación.

A esa inversión habría que añadir las instalaciones necesarias para mantener los reactores, formar a las tripulaciones y gestionar el combustible nuclear. Japón tendría que disponer de personal especializado, astilleros y diques adaptados, así como de una estructura de mantenimiento y supervisión que garantizase el funcionamiento de los submarinos durante toda su vida útil.

La necesidad de contar con trabajadores cualificados supone otro desafío. Las estimaciones contemplan tripulaciones de alrededor de 100 personas por submarino nuclear, frente a unas 70 en los Taigei. A ello se sumarían los especialistas destinados a las instalaciones terrestres y las tareas de mantenimiento. La falta de personal en las Fuerzas de Autodefensa japonesas podría complicar la creación de esta nueva capacidad sin debilitar las unidades que ya están en servicio.

Los obstáculos legales y políticos

La posible adquisición también plantea interrogantes jurídicos. La Ley Básica de Energía Atómica de Japón limita el uso de la energía nuclear a fines pacíficos, por lo que el Gobierno tendría que determinar qué interpretación legal permitiría utilizar reactores para propulsar submarinos militares o si sería necesario aprobar cambios legislativos.

Además, cualquier programa que recurriera a tecnología o material estadounidense tendría que abordar las condiciones de cooperación con Washington. La supervisión del combustible, las garantías de seguridad y la protección de la información técnica serían cuestiones centrales para definir el modelo de desarrollo.

La cuestión también puede generar resistencia social. El debate sobre la propulsión nuclear se cruza con los Tres Principios No Nucleares de Japón y con la sensibilidad del país hacia cualquier uso militar de la energía atómica. El accidente del buque nuclear Mutsu en 1974 continúa formando parte de las discusiones sobre la seguridad de este tipo de instalaciones.

En el plano político, el Partido de la Innovación de Japón defiende una introducción rápida de esta tecnología, mientras que el Partido Liberal Democrático mantiene una posición más cautelosa ante el coste y las consecuencias legales de la operación. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, ha destacado las ventajas de la autonomía sumergida, la movilidad y la seguridad de las tripulaciones, aunque también ha reconocido las exigencias que supondrían los buques de mayor tamaño y la necesidad de personal especializado.

Australia y Corea del Sur, dos referencias para Tokio

Japón también observa los programas de otros aliados que estudian o preparan submarinos de propulsión nuclear. Australia constituye uno de los principales ejemplos a través del acuerdo Aukus con Estados Unidos y Reino Unido, que contempla distintas fases: desde el despliegue de submarinos estadounidenses en territorio australiano hasta la futura adquisición de unidades de la clase Virginia y el desarrollo de una nueva generación de buques.

Corea del Sur, por su parte, también ha planteado un programa de submarinos nucleares de construcción nacional, aunque sus necesidades operativas están más centradas en la amenaza de Corea del Norte. Ambos casos muestran la importancia de la cooperación internacional, la capacidad industrial y el acceso a tecnología para poner en marcha proyectos de esta envergadura.

La revisión de diciembre será, por tanto, un momento clave para conocer hasta dónde quiere llegar Tokio. Si los nuevos documentos de seguridad incluyen expresamente el estudio de la propulsión nuclear naval, el Gobierno dispondrá de un marco para definir las misiones, calcular las necesidades de infraestructura y valorar posibles acuerdos con otros países. Pero esa decisión no supondría todavía la compra de submarinos: el desarrollo de una flota de este tipo podría requerir entre 15 y 20 años, incluso con apoyo exterior.