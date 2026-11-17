Los soldados alemanes desplegados en Lituania han desarrollado una nueva protección antidrones para los carros de combate Leopard 2, con una estructura de malla metálica instalada sobre la torreta. La medida tiene la finalidad de aumentar la supervivencia de los blindados ante una amenaza que se ha convertido en uno de los principales desafíos de la guerra terrestre moderna.

La nueva protección ha sido desarrollada directamente por los militares de la Brigada Panzer 45 Litauen, que han construido la estructura con sus propios medios. Los soldados han utilizado amoladoras angulares para cortar los paneles de malla metálica y fijarlos sobre la torreta del carro, creando una barrera elevada frente a los drones que puedan atacar desde el aire.

Según ha informado Global Defense News, esta solución se ha incorporado a un Leopard 2 antes del ejercicio Freedom Shield 26-II, que se desarrollará en Lituania del 17 al 27 de noviembre.

Una defensa adicional contra los drones

La estructura de malla pretende dificultar que los drones alcancen directamente la torreta del tanque y reducir los efectos de sus cargas explosivas. Se trata de una protección física adicional que complementa los sistemas de defensa con los que ya cuentan los carros alemanes.

Soldados alemanes colocando una jaula antidrones en un carro Leopard2.

El Leopard 2A7A1 incorpora el sistema de protección activa Trophy, desarrollado por la empresa israelí Rafael. Este sistema emplea radares y sensores para detectar determinadas amenazas anticarro y activar contramedidas antes de que alcancen el vehículo.

La combinación de ambos sistemas responde a una nueva concepción de la protección de los carros de combate: no depender de una única tecnología, sino sumar diferentes capas defensivas. El blindaje del vehículo, el sistema Trophy y la nueva estructura antidrones cumplen funciones diferentes frente a las amenazas que pueden aparecer en el campo de batalla.

En el caso de la jaula instalada en Lituania, además, destaca que la solución haya sido desarrollada directamente por los propios soldados. La posibilidad de fabricar e instalar rápidamente este tipo de protecciones permite a las unidades adaptarse a nuevas amenazas sin tener que esperar necesariamente a grandes programas industriales de modernización.

Los Leopard 2

La modificación llega pocos días antes de que la Brigada Panzer 45 participe en Freedom Shield 26-II, un ejercicio multinacional que reunirá en Lituania a unos 3.800 militares de ocho países de la OTAN.

Soldados alemanes colocando una jaula antidrones en un carro Leopard2.

Durante las maniobras, previstas entre el 17 y el 27 de noviembre, Alemania desplegará alrededor de 700 drones, el doble de los empleados durante el primer ejercicio Freedom Shield, celebrado en junio. También se probarán por primera vez un centenar de sistemas de munición merodeadora.

Las tropas participantes realizarán, entre otras actividades, un cruce táctico del río Nemunas y posteriores operaciones combinadas en el área de entrenamiento de Rudninkai. En las maniobras participarán unidades blindadas junto a sistemas no tripulados, equipos de ingenieros, capacidades de guerra electrónica y fuerzas de otros países aliados.