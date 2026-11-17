El Frente Amplio propone impulsar una reducción de las partidas de Defensa y rechaza el 5 por ciento del PIB que se ha acordado en el marco de la OTAN. Sus propuestas de Gobierno plantean, además, transformar lo que llama "instalaciones militares extranjeras" en espacios dedicados a la tecnología, la industria y la respuesta civil ante emergencias, con especial atención al mantenimiento del empleo en las zonas donde se encuentran.

Así aparece en el programa electoral que el Frente Amplio ha redactado para las elecciones generales del próximo 29-N. Bajo el título "Un programa como una casa" y a lo largo de 151 páginas desgrana sus compromisos en caso de alcanzar la Moncloa. La materia específica de la defensa se encuentra dentro del epígrafe "La seguridad humana: paz, solidaridad y Europa". El apartado desarrolla también propuestas sobre desarme y política exterior.

La coalición defiende un cambio de modelo que sitúe la seguridad humana y compartida por delante de lo que denomina "discurso belicista" y apuesta por prevenir los conflictos mediante la diplomacia, reclamando un control "efectivo y real" del comercio internacional de armas. La propuesta se presenta como parte de una nueva arquitectura de seguridad mundial, basada en la cooperación y en la resolución política de las disputas internacionales.

Una de las medidas más explícitas es el rechazo al compromiso de destinar el 5 por ciento del PIB a gasto militar en el marco de la OTAN. El Frente Amplio no se limita a cuestionar ese objetivo: promete impulsar una "reducción efectiva" de las partidas militares y trasladar esos recursos económicos a políticas de seguridad humana, protección civil, emergencias climáticas, sanidad y educación.

La coalición de extrema izquierda apuesta por transformar lo que denomina "instalaciones militares extranjeras" en polos tecnológicos, industriales y de respuesta civil ante emergencias. En España no hay ninguna instalación militar extranjera, por lo que es posible que se estén refiriendo a la parte de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), que son de soberanía española, en las que se deja operar a militares de Estados Unidos.

En este sentido, la propuesta no es negarse a que la empleen los militares estadounidenses y que siga siendo empleada por las Fuerzas Armadas españolas, sino quitarlas a la defensa. Su conversión en polos tecnológicos e industriales supondría orientar esas infraestructuras hacia actividades civiles y mantener el empleo local como prioridad. El texto no precisa qué modelo de gestión tendrían esos futuros centros ni qué actividades acogerían.

El Frente Amplio apuesta por un paquete de iniciativas de desarme nuclear. Se compromete a firmar y ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) y a participar desde el primer año como observador en las reuniones, como ya han hecho Alemania y Noruega, ambos aliados de la OTAN. También plantea impulsar desde la Unión Europea un nuevo marco de control de armas nucleares que sustituya a los acuerdos New START e INF.

La formación añade que quiere blindar por ley el compromiso del referéndum de 1986 para que no se instalen, almacenen ni introduzcan armas nucleares en territorio español. Junto a ello, defiende una zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva en Oriente Próximo y reclama mantener el Tratado de No Proliferación. El programa apuesta asimismo por reforzar el control de las exportaciones de material de defensa y de doble uso.

El texto reserva un apartado específico para Israel. Propone aprobar una ley de embargo integral, total y permanente de armas mientras persista la ocupación ilegal o el riesgo de genocidio. La medida incluiría cerrar las vías de tránsito militar por aeropuertos, puertos, espacio aéreo y bases, además de prohibir la contratación pública y la cooperación militar o tecnológica con la industria de defensa israelí.