El Palacio Real de Madrid ha sido el escenario este martes de una nueva celebración del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Un acto que ha sido presidido una vez más por el Rey de España y capitán general de los Ejércitos, Felipe VI, que ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

La ceremonia ha comenzado con la recepción de las autoridades y los correspondientes honores militares al jefe del Estado. Posteriormente, Felipe VI ha pasado revista a la formación, en un acto que ha contado con la participación de representantes de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil. La celebración ha estado organizada por la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, presidida por el almirante Santiago Bolívar Piñeiro.

El Rey presidente pasa revista a la fuerza en el Día del Veterano de las FAS y la Guardia Civil

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la imposición de una condecoración por parte del monarca. En concreto, Felipe VI ha impuesto la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco al teniente coronel de Infantería de Marina Manuel Rodríguez López. Este reconocimiento se ha enmarcado en una ceremonia destinada a poner en valor la trayectoria, la dedicación y los servicios prestados por quienes han formado parte de las FAS y de la Benemérita.

Otro de los reconocimientos entregados durante el acto ha sido el premio Teniente Ballenilla, que en esta ocasión ha recaído en el soldado del Ejército del Aire y del Espacio Narciso Sereno García. La entrega ha corrido a cargo del presidente de la Real Hermandad de Veteranos, Santiago Bolívar Piñeiro. Este galardón forma parte de los reconocimientos que acompañan una jornada dedicada a mantener vivo el vínculo entre los militares retirados y quienes continúan en activo.

Durante la celebración también han intervenido el presidente de la Real Hermandad de Veteranos y el JEMAD. El almirante general Teodoro Esteban López Calderón ha agradecido al Rey su presencia y respaldo institucional, antes de destacar la profesionalidad y entrega de quienes han dedicado su vida al servicio de España. Asimismo, ha puesto de relieve su contribución a la defensa de las libertades, la paz y la convivencia, valores que constituyen una referencia para las nuevas generaciones militares.

El JEMAD ha reivindicado igualmente el orgullo que deben sentir los veteranos por los logros alcanzados durante sus años de servicio. Unos resultados que, según ha señalado, son fruto del trabajo, los valores y los principios que caracterizan a las Fuerzas Armadas. López Calderón también ha subrayado que el legado de quienes han pasado a la reserva o al retiro representa un estímulo para los militares que permanecen actualmente en activo.

La ceremonia ha incluido asimismo un homenaje a quienes dieron su vida por España, uno de los momentos más solemnes de esta conmemoración. La jornada ha concluido con la interpretación del Himno del Ejército del Aire y del Espacio y del Himno de la Real Hermandad de Veteranos, seguida del desfile de la fuerza participante. Posteriormente, Felipe VI ha recibido un obsequio de la Hermandad y ha mantenido un encuentro con los asistentes a esta celebración.

Celebración del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en el Palacio Real.

Día del Veterano de las FAS y la Guardia Civil

En esta XXVII edición, la organización ha correspondido al Ejército del Aire y del Espacio, cuya fuerza participante ha estado al mando del jefe de su Escuadrilla de Honores, perteneciente al Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel General. La formación ha contado con la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Banda y Música del Mando Aéreo General y dos secciones de la Escuadrilla de Honores. También ha participado una sección de la Escuadrilla Plus Ultra de la Guardia Real, junto a distintas delegaciones de veteranos.

El Día del Veterano tiene su origen en 1999, cuando la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil comenzó a promover esta celebración anual para reconocer a quienes habían dedicado parte de su vida al servicio de España. La iniciativa surgió en el ámbito asociativo y contó con el respaldo de los distintos Ejércitos y de la Guardia Civil. Desde entonces, la jornada se ha convertido en una cita para reunir antiguos compañeros y mantener los vínculos con las instituciones militares.

En 2003, el Ministerio de Defensa institucionalizó oficialmente la conmemoración mediante la Directiva 131/2003, que estableció el Día del Veterano de las Fuerzas Armadas Españolas como homenaje nacional a quienes habían servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, así como a sus familias. Desde entonces, su organización ha correspondido de manera rotatoria a los distintos componentes de la Defensa.