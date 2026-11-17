Los gobiernos europeos están acelerando la búsqueda de proveedores propios de software militar para funciones sensibles y de inteligencia artificial para dejar de depender de tecnología estadounidense. Francia está preparando una plataforma soberana, Alemania busca en su mercado interno soluciones nacionales y Países Bajos quiere sustituir en dos años buena parte del software estadounidense.

La iniciativa se debe al temor creciente de que una dependencia de tecnología de empresas de Estados Unidos pueda comprometer la autonomía de las fuerzas armadas en un escenario de creciente tensión entre Washington y sus aliados europeos. En la actualidad la mayoría de los países europeos cubren esta necesidad estratégica con el software de la estadounidense Palantir Technologies.

La ofensiva empresarial ya ha comenzado. La empresa alemana Helsing ha presentado en las últimas semanas el software Clarity, un programa de inteligencia militar basado en inteligencia artificial. Estas herramientas procesan grandes volúmenes de información para detectar amenazas y ayudar a los mandos a decidir cómo actuar, incluso en operaciones de selección de objetivos.

Sin embargo, Europa todavía carece de una plataforma equivalente que reúna la escala, la implantación y la experiencia operativa de Palantir. Esa es la principal dificultad que reconocen responsables gubernamentales y militares consultados por Reuters. Los ejércitos deben elegir entre sistemas propios, que ofrecen mayor control pero están menos maduros, y una tecnología probada que puede mantenerlos ligados a un proveedor estadounidense.

La presión política también influye en el cambio de rumbo. El Gobierno de Donald Trump ha reclamado a Europa que asuma una mayor responsabilidad en su defensa. La incertidumbre sobre el compromiso transatlántico ha reforzado el debate sobre la autonomía tecnológica. El problema no se limita al software: también afecta a capacidades estratégicas como las comunicaciones por satélite.

Francia trabaja en Arcadia, una plataforma militar con inteligencia artificial que reunirá soluciones de distintos proveedores. Alexandre Lahousse, responsable adjunto de la agencia francesa de adquisiciones de Defensa, ha explicado a Reuters que se prevé adjudicar algunos contratos antes de terminar el año. El objetivo es disponer de una primera versión operativa para su despliegue sobre el terreno a mediados de 2027, si se cumplen los plazos.

Alemania pretende desplegar desde el próximo año una plataforma de integración de datos militares y ha reducido la selección a varias soluciones europeas, sin incluir a Palantir. Según una fuente conocedora del proceso citada por Reuters, las candidatas no igualarían todas las capacidades de la firma estadounidense, pero podrían cubrir alrededor del 80 por ciento de las necesidades en un año y garantizar la soberanía nacional de los datos.

Países Bajos, que ya utiliza algunos programas de Palantir, quiere contar con una alternativa europea en un plazo de dos años. Su ministro de adquisiciones militares, Derk Boswijk, ha explicado que el Ejército está reuniéndose con posibles suministradores y que probablemente tendrá que combinar empresas neerlandesas y de otros países europeos. El problema, ha advertido, es que el conocimiento tecnológico existe, pero permanece demasiado fragmentado.

El avance europeo coincide con la expansión de Maven Smart System, el sistema militar de Palantir. Ucrania lo ha utilizado en su defensa frente a Rusia y el Pentágono lo ha adoptado como plataforma central. El cuartel general militar de la OTAN también lo ha incorporado y ha anunciado en junio que estaba listo para su uso operativo habitual en toda la Alianza. Esa implantación constituye una ventaja difícil de replicar.

La implantación de Palantir en Europa

La presencia de Palantir en Europa va mucho más allá de los nuevos planes militares. Una investigación de El País publicada en octubre contabilizó contratos públicos con la compañía en al menos once países europeos, en ámbitos que incluyen defensa, inteligencia, policía, sanidad y aduanas. Ocho países —entre ellos España, Italia, Países Bajos, Suecia, Finlandia y Dinamarca— mantienen acuerdos con sus ministerios de Defensa o fuerzas armadas.

El vínculo alcanza también a instituciones comunitarias. Europol utilizó Gotham entre 2012 y 2021 para análisis operativos y visualización de datos. La Agencia Europea de Seguridad Aérea también contrató servicios de la compañía. La OTAN adquirió Maven Smart System en 2025 y lo emplea como sistema central de mando. Por tanto, militares de países aliados pueden acceder a la plataforma, aunque no tengan contrato bilateral propio.

España figura entre los clientes militares: el Estado Mayor de la Defensa adjudicó en octubre de 2023 a Palantir un contrato de 16,5 millones para gestionar bases de datos del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Antes había encargado una prueba de concepto. Defensa explicó al Congreso que incluye fusión y análisis de datos y que Palantir no accede a servidores ni a datos de ciudadanos.

El software de Palantir

El principal producto de Palantir para defensa e inteligencia es Gotham, diseñado para reunir información procedente de fuentes distintas y ofrecer a los usuarios una visión integrada de operaciones, amenazas y recursos. La plataforma permite cruzar datos, analizarlos y compartirlos con permisos diferenciados. La compañía presenta además herramientas de selección de objetivos que conectan la identificación de una amenaza con los medios disponibles para actuar sobre ella.

Maven Smart System lleva esa lógica al entorno militar y a las operaciones conjuntas. Integra información de sensores y otras fuentes para acelerar el análisis del campo de batalla, facilitar la identificación de objetivos y apoyar decisiones. No sustituye formalmente al mando humano: proporciona herramientas de análisis y coordinación. Su acreditación de seguridad de la OTAN y su despliegue operativo explican parte de la ventaja que Europa intenta alcanzar.