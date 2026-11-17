Santa Bárbara Sistemas ha intensificado su estrategia de alianzas con empresas de defensa españolas e internacionales para incorporar nuevas tecnologías a sus vehículos militares y reforzar su capacidad industrial. La compañía asegura que durante 2026 ha cerrado acuerdos en ámbitos como movilidad, sensórica, fabricación avanzada, electrificación, digitalización y protección frente a drones.

El objetivo es acelerar el desarrollo de plataformas terrestres y ampliar la participación de proveedores nacionales en grandes programas de defensa. Uno de los acuerdos destacados es el firmado con el Grupo Oesía para colaborar en la modernización de los vehículos de combate de infantería Pizarro del Ejército de Tierra. La cooperación permitirá incorporar nuevas capacidades tecnológicas a estos blindados.

La compañía también ha reforzado su relación con Piedrafita, que participa en el programa Hunter para Letonia mediante el suministro de sistemas de suspensión. El nuevo acuerdo abre la puerta a futuros desarrollos conjuntos. En paralelo, Ficosa aportará tecnologías de visión y asistencia a la conducción procedentes de la automoción, mientras que Armmo trabaja con la integración del interceptor antidrones BANDIT-X sobre vehículos militares de la compañía.

La lista de nuevos colaboradores incluye a TSD, especializada en soluciones para vehículos militares; BOLD, centrada en almacenamiento energético y electrificación; y GUTMAR, con capacidades de mecanizado de precisión y tecnologías duales. Santa Bárbara también explora la incorporación de Comforsa a futuros proyectos europeos, aprovechando sus capacidades de forja, mecanizado y extrusión. La empresa trabaja además con Novaindef y SMARTPM en fabricación avanzada, automatización y digitalización de procesos industriales de defensa.

La estrategia se apoya en una red de proveedores que se extiende por toda España y que participa tanto en la fabricación de plataformas como en su mantenimiento durante el ciclo de vida. Entre las alianzas consolidadas figura Tess Defence, consorcio responsable del vehículo 8x8 Dragón y encargado también del diseño y fabricación del futuro Vehículo de Apoyo de Cadenas. El modelo busca integrar capacidades especializadas y distribuir actividad industrial entre empresas de distintos territorios.

La dimensión internacional tiene uno de sus principales ejemplos en el Hunter destinado a las Fuerzas Armadas de Letonia. En ese programa participan compañías españolas como Asturfeito, FAYMM y GUTMAR, junto a otros proveedores nacionales. La red incluye firmas de Asturias, Andalucía, País Vasco, Aragón y Galicia, entre ellas INMECA, Euskal Forging, Mecanus, ZFOAM y Garsán. La cooperación permite llevar componentes y conocimiento industrial español a un programa de exportación.

Santa Bárbara mantiene además alianzas con grupos europeos. Entre ellas destaca la colaboración con KNDS para la futura modernización de los carros Leopardo 2E, así como la relación con MTU, proveedor de sistemas para programas internacionales de GDELS. La compañía cita también a Valhalla Turrets, especializada en soluciones de armamento remoto, y Beyond Composite, centrada en materiales avanzados y protección. El propósito es sumar tecnologías externas a sus plataformas y reforzar la autonomía industrial europea.