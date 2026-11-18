Airbus y el Ejército del Aire y del Espacio han probado en Albacete durante los últimos días un sistema de comunicaciones aire-aire que permitió a dos aviones C-101 intercambiar vídeo, datos tácticos y telemetría en tiempo real. La conexión se mantuvo durante maniobras y a distancias superiores a 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros, y también enlazó las aeronaves con una estación terrestre durante los ensayos.

La campaña constituye, según Airbus, la primera prueba en España de un sistema de conectividad aire-aire de alta capacidad basado en arquitectura IP y desarrollado con tecnología nacional. Las aeronaves compartieron información durante el vuelo mientras realizaban distintas maniobras, entre ellas virajes. El ensayo buscaba comprobar que el enlace podía sostener el intercambio de datos en condiciones dinámicas y no únicamente con los aviones en posiciones estables.

Uno de los objetivos fue verificar el comportamiento de la red cuando aumentaba la separación entre los aparatos. Los C-101 llegaron a operar a más de 200 millas náuticas, equivalentes a unos 370 kilómetros, una distancia que da una medida del alcance conseguido durante la demostración. Airbus no ha detallado, sin embargo, la banda de frecuencias empleada, el caudal máximo de transmisión ni la latencia registrada.

Uno de los técnicos de Airbus que controlan el sistema de comunicaciones

Las pruebas incluyeron además interrupciones deliberadas de la red para evaluar la respuesta del sistema ante pérdidas de conectividad. La compañía señala que el enlace permitió mantener el intercambio de información y transmitirla a tierra incluso durante esos escenarios. El comportamiento ante fallos resulta relevante para cualquier sistema militar de comunicaciones, aunque los datos publicados no precisan cuánto duraron los cortes ni los tiempos de recuperación.

La arquitectura IP permite transportar distintos tipos de información sobre una infraestructura común, en lugar de limitar el enlace a una única clase de comunicación. En este caso se transmitieron vídeo, datos tácticos y telemetría. Esa integración puede facilitar que las tripulaciones y los centros terrestres compartan una imagen más completa de la actividad aérea, aunque Airbus no ha descrito qué aplicaciones recibían los datos.

Airbus enmarca el desarrollo en su experiencia acumulada en programas de conectividad para aeronaves militares. Entre los proyectos citados figura Auto'Mate, relacionado con el control autónomo y el vuelo colaborativo de drones, y Commomiss, que permite el control remoto desde tierra del sistema de misión táctica del avión C295. La empresa no ha anunciado que el nuevo enlace vaya a incorporarse a esos programas ni a una plataforma operativa concreta.

La prueba también se apoya en ensayos anteriores realizados en el marco de BACSI. En una demostración previa, un avión C295 actuó como nodo de comunicaciones y generó una burbuja 5G que conectó en tiempo real aeronaves C-101 y helicópteros NH90, además de estaciones terrestres. Algunas plataformas retransmitieron información hacia puntos situados fuera del alcance directo, una capacidad útil para despliegues y situaciones en las que fallen las comunicaciones habituales.

Uno de los cazas C101 usado durante la prueba

El proyecto BACSI –Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente– es una iniciativa del Ejército del Aire y del Espacio para transformar sus instalaciones mediante tecnología, digitalización y nuevos modelos de gestión. Busca conectar personas, sistemas y datos para mejorar la productividad y la operatividad de las bases, reforzar la seguridad y reducir el impacto ambiental. Para ello promueve la colaboración con empresas, universidades y centros tecnológicos.

La iniciativa se articula en varias áreas, entre ellas conectividad global, eficiencia energética y sostenibilidad, gestión de la información, protección de la fuerza, seguridad en la operación, sostenimiento, enseñanza y gestión operativa. El Plan Estratégico BACSI 2026-2028 fija la hoja de ruta para avanzar hacia bases más eficientes, resilientes y digitalizadas. Los ensayos de los C-101 se integran en ese esfuerzo al explorar nuevas formas de enlazar aeronaves y estaciones.