El ataque al puente de Crimea de este martes se llevó a cabo tras una operación de varias semanas dirigida contra los sistemas de defensa aérea, radares y equipos de guerra electrónica rusos, según ha indicado Volodímir Zelenski. De acuerdo con el presidente ucraniano, los tramos de carretera y ferrocarril del cruce fueron atacados con misiles Neptune y Flamingo, así como con drones Palanytsia y Ruta. Este ataque forma parte de la séptima fase de las operaciones que debilitaron gradualmente las defensas rusas en su camino hacia el objetivo principal.

Según ha informado Defence24, el ataque al puente de Crimea lo ha llevado a cabo el Servicio de Seguridad de Ucrania en cooperación con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente ucraniano ha afirmado que las unidades de las Fuerzas de Defensa han participado en la operación y que se han utilizado diversos tipos de armamento de fabricación nacional durante las diversas fases.

La elección de objetivos iniciales apunta a un intento de neutralizar las defensas aéreas rusas antes del ataque principal. La destrucción de estaciones de radar podría haber limitado la capacidad de detección y rastreo de objetivos aéreos, mientras que la eliminación de equipos de guerra electrónica habría reducido la eficacia de la interferencia en la navegación y las comunicaciones de los misiles y drones ucranianos. Las pérdidas en los sistemas de defensa aérea, a su vez, han debilitado la capacidad de interceptarlos. Así, se han creado de forma progresiva las condiciones necesarias para romper las defensas rusas.

En la fase final de la operación, han lanzado misiles individuales contra las dos secciones del puente. Según el presidente ucraniano, los drones Palanytsia han atacado la sección de la carretera, mientras que los misiles Neptune, los drones Ruta y los misiles de crucero FP-5 Flamingo han apuntado a la sección ferroviaria. En la operación también se han utilizado los sistemas Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, MICH 2000, An-197 y FP-1.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine's Defense Forces involved, Ukraine's Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to… pic.twitter.com/pgUxGrE61K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Según las imágenes y los vídeos, parte del tramo de carretera se ha derrumbado junto con una estructura de arco. También han informado de daños en el tramo ferroviario. Y es que el puente sobre el estrecho de Kerch proporciona una conexión directa entre Rusia y la Crimea ocupada, lo que permite el transporte de suministros, incluyendo combustible y equipo pesado. Un cierre prolongado del tramo ferroviario podría obligar a reorganizar los suministros y a desviar más envíos a través del sur de la Ucrania ocupada.

Las ventajas operativas de Ucrania han de considerarse más allá del simple aislamiento de Crimea. Una consecuencia importante del ataque es la reducción de la flexibilidad del sistema logístico ruso: la menor disponibilidad de conexiones dificulta la reorientación de los envíos en caso de nuevos ataques. Concentrar el transporte en rutas alternativas aumentaría la presión sobre la infraestructura y el riesgo de cuellos de botella, especialmente si también decidieran atacar los nudos ferroviarios y las instalaciones de transbordo.

Reparar el puente y restablecer sus defensas requeriría recursos de ingeniería y sistemas de defensa aérea, lo que podría repercutir de forma negativa en otras necesidades operativas. Desde la perspectiva de Ucrania, la importancia de estas acciones radicaría, así, en la interrupción del suministro y la limitación de la libertad del adversario para desplegar sus fuerzas. Sin embargo, la relevancia del ataque depende de la magnitud de los daños, la rapidez con que se restablezca la capacidad de transporte y la capacidad de mantener la presión sobre las partes restantes de la red de suministro rusa.