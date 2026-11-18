El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en las últimas horas la concesión de créditos por un valor de 6.400 millones de euros para varias empresas españolas de Defensa con el objetivo de que puedan avanzar en el desarrollo de los sistemas de armas que forman parte de algunos de los Programas Especiales de Modernización (PEM) aprobados en los últimos días. También se rehace una partida de más de 1.429 millones para un programa veterano.

La decisión gubernamental, aprobada en el Consejo de Ministros, cristaliza a través de dos reales decretos diferenciados. El primero de ellos está destinado a financiar una parte de los programas aprobados la pasada semana en una jornada histórica donde se dio luz verde a inversiones en Defensa por valor de casi 12.000 millones de euros. Se trata de programas que afectan a las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

El importe que se adelanta es de 6.400 millones de euros y está destinado a varias empresas españolas. El crédito se otorga con tipo de interés cero, sin revisión ni actualización. Tampoco se exige aval general o garantía, y estará condicionado al cumplimiento de los hitos técnicos que determine el Ministerio de Defensa. Para conocer más detalles habrá que esperar a que el mismo aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Exactamente, el Gobierno identifica a varias empresas como receptoras de estos adelantos. Se trata de Indra, GMV, Airbus y Escribano EM&E. A estas añade también al consorcio industrial español del programa Eurofighter –que está liderado por Airbus e ITP Aero–, así como a "una amplia red de pequeñas y medianas empresas proveedoras". No se conoce el dinero que se adelanta a cada una de ellas. Es posible que sí aparezca cuando se publique en el BOE.

El propio Ejecutivo explica que entre los nuevos programas de armamento que acceden a estos adelantos están el desarrollo de sistemas avanzados de posicionamiento, navegación y sincronización (PNT) basados en el sistema europeo Galileo; la adquisición y modernización de helicópteros o la digitalización de la Unidad Militar de Emergencias mediante inteligencia artificial y capacidades avanzadas de gestión del dato.

También acceden a estos adelantos los programas relacionados con el desarrollo de sistemas antidrón (C-UAS) para la protección de las Fuerzas Armadas, la evolución y sostenimiento del programa del caza Eurofighter Typhoon, la modernización de los helicópteros multipropósito NH-90 para las tres ramas de las Fuerzas Armadas; y la actualización de plataformas aéreas estratégicas.

El segundo decreto es una concesión directa a Airbus para la financiación de la Fase 2 del programa internacional del RPAS Euromale, uno de los principales proyectos europeos en el ámbito de los sistemas aéreos remotamente tripulados. Gestionado por la OCCAR europea, en el programa participan Alemania (nación líder), Italia y España. Hasta hace unos meses también participaba Francia, pero ha abandonado el programa recientemente.

En realidad, se trata de una modificación del plan aprobado en 2022, a petición de la rama española del consorcio europeo, para adaptar el calendario de diseños de la financiación pública a los ritmos reales de ejecución del programa. Según la compañía, diversas circunstancias sobrevenidas han provocado que el calendario inicialmente previsto haya quedado desactualizado.

El nuevo real decreto mantiene inalterado el importe total de la financiación, que asciende a 1.429,5 millones de euros, pero redistribuye las anualidades y amplía el horizonte temporal de los desembolsos hasta 2030. La norma no modifica el calendario de devolución del préstamo, aunque prevé que los ajustes necesarios puedan realizarse posteriormente mediante la correspondiente orden ministerial.

También se actualiza el artículo 5 del real decreto para establecer que cada anualidad contará con hitos específicos de libramiento fijados en la orden de concesión, vinculados al grado de avance y desarrollo del programa. Cuando estos hitos sean acreditados, se procederá al diseño de la financiación prevista. Otra de las novedades es la incorporación de una disposición final que permitirá modificar en el futuro los anexos del real decreto mediante orden ministerial.