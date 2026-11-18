Francia ha reconocido oficialmente en las últimas horas que tiene militares desplegados en Ucrania para realizar labores de formación y mantenimiento de armamento. La existencia de estos efectivos, encuadrados en una misión confidencial denominada Volia, ha provocado una reacción inmediata de Rusia, que lo ha considerado una participación directa en el conflicto y advierte de que pueden convertirse en objetivos legítimos.

La confirmación ha llegado de boca de Alice Rufo, la secretaria de Estado o número dos del Ministerio de Fuerzas Armadas y Veteranos, que ha reconocido en la Asamblea Nacional la existencia de una estructura de coordinación en Ucrania vinculada a la misión de Defensa de la Embajada francesa en Kiev. Según ha explicado, permite organizar exclusivamente cursos de formación específicos y trabajos de mantenimiento de equipos militares.

Las primeras informaciones sobre esta misión en Ucrania fueron difundidas durante el lunes por Radio France Internationale (RFI). Según esas informaciones, pequeños contingentes de militares realizan rotaciones en territorio ucraniano al menos desde el verano de 2026. La misión, bautizada como Volia, está dirigida por un general francés y funciona mediante equipos reducidos y desplazamientos de duración limitada.

Las tareas reconocidas por París incluyen la instrucción de militares ucranianos y la reparación y conservación de determinados sistemas de armas suministrados por Francia. Entre los equipos que necesitan asistencia técnica figuran los sistemas de artillería autopropulsada Caesar y los cazas Mirage 2000 entregados a Kiev. La complejidad de estos materiales exige conocimientos especializados que, según las informaciones publicadas, hacen necesaria la intervención de técnicos y militares franceses sobre el terreno.

Sin embargo, parece que la presencia francesa no se limitaría a las labores de formación y mantenimiento. Una información publicada por el diario Le Monde apunta también a la existencia de efectivos vinculados a unidades de inteligencia que realizan misiones de observación más próximas al frente. Algunos dependerían del Mando de Operaciones Especiales y otros de la Dirección General de Seguridad Exterior, la DGSE. El Gobierno francés no ha ofrecido detalles públicos sobre estas actividades.

La reacción de Rusia ha llegado a través del ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, durante una comparecencia en Manila (Filipinas), en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Lavrov ha asegurado que Moscú conoce la presencia de militares extranjeros en Ucrania desde hace más de seis meses y que ha trasladado sus advertencias a los países implicados por los canales diplomáticos disponibles.

El jefe de la diplomacia rusa ha sostenido que el apoyo occidental ha superado los límites de la asistencia militar convencional. En concreto, ha mencionado la ayuda para identificar objetivos militares, el suministro de información procedente de satélites y otras formas de colaboración con las Fuerzas Armadas ucranianas. Para Moscú, estas actividades constituyen una participación directa en la guerra y no pueden considerarse una simple contribución al esfuerzo defensivo de Kiev.

La advertencia ha ido más allá de las declaraciones de Lavrov. Moscú ha recordado que considera a las tropas extranjeras desplegadas en territorio ucraniano objetivos legítimos. La posición rusa supone una amenaza explícita para los efectivos franceses y de otros países que puedan encontrarse en Ucrania, aunque el Kremlin no ha anunciado una operación concreta contra ellos ni precisó qué instalaciones o contingentes podrían ser atacados.

París ha rechazado inmediatamente la interpretación rusa. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha asegurado que Francia no es cobeligerante con Rusia ni tiene intención de entrar directamente en la guerra. Ha defendido que los militares desplegados realizan tareas de formación y mantenimiento lejos de la línea del frente, con efectivos muy reducidos y sin participar en operaciones de combate contra las fuerzas rusas.