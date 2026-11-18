Un documento de la Intervención General del Estado (IGAE) remitido a la Fiscalía Anticorrupción reconoce indicios de irregularidades en las adjudicaciones que se encuentra estudiando el Ministerio Público enmarcadas en licitaciones del Ministerio de Defensa valoradas en 6.000 millones de euros. "Parece que cuando se pidieron las ofertas ya se sabía quién iba a ser adjudicatario", explica el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Anticorrupción se encuentra investigando una serie de adjudicaciones públicas de contratación militar junto con préstamos a interés 0% realizados por el Gobierno de Sánchez en materia de Defensa por valor de más de 6.000 millones de euros. Para el Ministerio Fiscal, existen indicios de "graves irregularidades" en las contrataciones, que no se encuentran en el marco de la transparencia habitual debido a su posible afección a la seguridad del Estado y que le fueron adjudicados a Escribano en una estrategia conjunta con Indra. El primero de estos contratos fue adjudicado en pandemia, tan solo siete días después de que Pedro Sánchez visitase la empresa Hersill SL junto con los hermanos Escribano.

Libertad Digital ha tenido acceso a la información que obra en la causa que mantiene abierta la Fiscalía. En ella, Anticorrupción pidió numerosa información a varios organismos del Estado, entre los que se encuentra la IGAE. Esta reconoció indicios de "graves irregularidades" en torno a los contratos entregados por Defensa, que se amparan en el interés de la defensa del Estado para no regirse por la norma habitual de contratación y evitar la transparencia exigida a las instituciones.

En concreto, la IGAE se refiere a un contrato para la fabricación de 14 sistemas contra UAS —sensores de detección de aeronaves y drones— para su despliegue en Zona de Operaciones (ZO) y tres simuladores. La oferta se licitó el 8 de agosto de 2024; pero Indra y Escribano ya anunciaron que iban a presentar su candidatura en junio, es decir, dos meses antes de que se formalizara la oferta y de que se pudiese realizar una candidatura a obtener la misma.

"Hay una noticia en varios medios que se basa en una nota de prensa de 7 de junio de 2024 de Escribano, Indra y TRC Informatica, S.L. (en adelante TRC) en la que se dice que 'Indra, Escribano y TRC han firmado un acuerdo de colaboración para presentar una solución para contrarrestar drones (C-UAS) que dé respuesta a las necesidades y requisitos de las Fuerzas Armadas en zona de operaciones. El acuerdo contempla la formalización de una UTE entre las compañías Escribano e Indra, con TRC como socio de esta última'", explica el informe de la IGAE.

Esto no queda aquí: finalmente TRC no se presentó en UTE con Escribano e Indra; pero, como ya se encargaron las mencionadas empresas de trasladar a los medios de comunicación cuando se aprobó la adjudicación a Indra y Escribano el 12 de diciembre de 2024, TRC participaría como subcontrata.

"Por lo tanto, parece que cuando se pidieron las ofertas ya se sabía quién iba a ser el adjudicatario o al menos conocían que se iba a celebrar un contrato sobre dicho contenido antes que otros posibles licitadores y quizás ello explique que sólo Amber, que presentó su oferta fuera de plazo a lo que ahora nos referiremos, fue la única empresa que realizó preguntas sobre el proceso de licitación", explica el informe de la IGAE.

El total del contrato alcanza los 74 millones

Se trata de un contrato por valor de 36 millones de euros, lo que supone tan solo una pequeña muestra de los 6.000 millones adjudicados a Indra y Escribano en los últimos cinco años entre contratos de fabricación de material para Defensa y los préstamos a interés 0% que el Ministerio de Industria les otorgó para llevar a cabo estos mismos contratos de fabricación.

"El presupuesto base de licitación fue de 36.584.574,91€, según se deduce de este pliego y del documento denominado presupuesto base de licitación14. En este último documento desglosa el presupuesto en 11 apartados, los denomina id. También distribuye el importe total en dos anualidades, 2024 a la que le corresponden 19.268.379,17€ y 2025 a la que le corresponden 17.316.195,74€, pero sin determinar cómo se llega a esas cantidades en función de los id en los que desglosa el presupuesto", desglosa la IGAE.