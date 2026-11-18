Un comandante de la Fuerza Aérea India ha sido acusado de entregar información militar clasificada a un presunto agente de inteligencia paquistaní a cambio de fotografías íntimas. El oficial, detenido el pasado abril, está procesado en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de India.

Según ha informado Indian Express, la Policía de Delhi ha detallado en el escrito de acusación presentado ante un tribunal el alcance de la información que presuntamente habría entregado el militar. Entre los datos figuran planes de guerra, capacidades de drones, posiciones de despliegue, movimientos de aviones de combate y coordenadas de instalaciones sensibles.

La investigación sostiene que la divulgación de esta información podría haber comprometido activos militares críticos, expuesto vulnerabilidades operativas y puesto en riesgo la seguridad nacional de India.

Una unidad secreta de drones

Según el pliego de cargos, el oficial también habría revelado la composición y estructura de una unidad secreta de drones, sus capacidades operativas, las ubicaciones previstas para su despliegue durante un conflicto, los resultados de pruebas y la autonomía y los sistemas de guiado de sus armas.

La comunicación entre ambos se habría producido a través de WhatsApp entre el 12 de enero y el 1 de abril de este año, cuando el comandante fue detenido después de ser descubierto utilizando un teléfono inteligente en su oficina.

La Policía sostiene que el presunto agente paquistaní llegó a enviarle fotografías íntimas como parte del intercambio. Según el acta, el militar habría enviado una página de un "plan de guerra secreto" después de recibir "una foto desnudo" y habría llegado a afirmar que por cada fotografía recibiría una nueva página del documento.

El escrito judicial recoge además que el supuesto agente habría enviado aplicaciones maliciosas al oficial con las que podría haber obtenido acceso a información confidencial almacenada en sus dispositivos y a sus comunicaciones con la cadena de mando.

La acusación señala que el comandante habría instalado programas maliciosos o espía en los dispositivos informáticos de cinco subordinados destinados en la unidad bajo su mando.

La Policía considera que estas aplicaciones podían facilitar el acceso a información reservada y ampliar el alcance de la operación de espionaje más allá del propio teléfono del oficial.

Entre la información presuntamente transmitida también se encontraban datos sobre el despliegue de aviones de combate en Leh y sobre un ejercicio militar celebrado en el campo de tiro de Mahajan, en Suratgarh.

Más de 3.000 mensajes intercambiados

El análisis de los datos de WhatsApp incorporado al escrito de acusación revela la dimensión de los contactos entre el militar y el presunto agente paquistaní. En total, se intercambiaron 3.008 mensajes de texto, 65 imágenes, 65 reacciones, 42 llamadas de voz, cuatro videollamadas y seis URL.

La Policía sostiene que el contenido de estas comunicaciones demuestra el intercambio de información militar sensible y la relación mantenida entre el oficial y el presunto agente extranjero.