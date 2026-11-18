Vox apuesta por aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas y mejorar las condiciones profesionales de sus integrantes. Entre sus propuestas figuran elevar las retribuciones de los militares, facilitar el acceso a la vivienda y al alojamiento, compensar los desplazamientos por cambios de destino y reconocer el servicio militar como profesión de riesgo. La formación también apuesta por reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos de las FAS.

Así aparece reflejado en el programa que Vox ha hecho público para las elecciones generales del próximo 29N. En 66 páginas, bajo el título "Es sentido común", desglosa los 115 puntos fundamentales de la política que llevaría a cabo de llegar al Palacio de La Moncloa. La materia específica de la defensa se encuentra dentro del epígrafe "Seguridad y Defensa", que incluye 15 puntos y se desarrolla durante cuatro páginas.

Vox propone incrementar la inversión en Defensa y acompañar ese esfuerzo presupuestario de una mejora de las condiciones laborales y económicas de los militares. El documento recoge expresamente la necesidad de garantizar sueldos dignos, ofrecer ayudas para la movilidad geográfica y facilitar el acceso a vivienda y alojamiento. También plantea reconocer la profesión y el servicio militar como actividad de riesgo, en reconocimiento a las características y exigencias de esta labor.

La formación incluye además una apuesta por reforzar las capacidades operativas. El punto 83 plantea dotar de medios humanos y recursos materiales, técnicos, tecnológicos, jurídicos, organizativos y presupuestarios suficientes al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio. La propuesta contempla igualmente mejorar sus infraestructuras e instalaciones, con el objetivo de garantizar que puedan responder a las necesidades de la defensa nacional.

Ese refuerzo se extiende a los organismos responsables de la inteligencia y la seguridad del Estado. Vox incluye expresamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y las Instituciones Penitenciarias entre las instituciones que deben contar con recursos suficientes. El programa plantea así una estrategia conjunta de fortalecimiento de las capacidades de defensa, inteligencia, protección de las fronteras y seguridad interior.

Uno de los compromisos más destacados afecta precisamente al control fronterizo. Vox propone establecer un modelo de protección permanente de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas en el que las Fuerzas Armadas participen en apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El objetivo es reforzar la vigilancia del territorio, combatir la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de personas y responder a amenazas híbridas.

El documento presta especial atención a Ceuta y Melilla. Vox plantea militarizar sus fronteras y reforzar la defensa de sus espacios terrestres, marítimos y aéreos. A ello suma un plan de inversiones para mejorar su protección y prosperidad. En relación con Marruecos, propone impulsar medidas diplomáticas y revisar acuerdos y relaciones hasta que, según recoge el documento, se respete la soberanía española y la integridad de las fronteras.

La modernización de las capacidades de seguridad también alcanza al ámbito tecnológico. Vox plantea reforzar la ciberseguridad nacional y mejorar la respuesta frente a ciberataques, espionaje y sabotajes. La medida incluye la protección de los servicios esenciales, las redes de comunicaciones y las infraestructuras estratégicas. El programa considera estas amenazas parte de los desafíos actuales para la seguridad del Estado.