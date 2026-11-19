Los blindados Hunter adquiridos por el Ejército de Letonia, además de los blindados Pizarro y los carros de combate Leopardo 2E del Ejército de Tierra español han desfilado por las calles de Riga con motivo del aniversario de la independencia del país, en una exhibición que ha reunido medios letones y de los aliados de la OTAN. Las tres plataformas han situado a la industria española en el escaparate militar del flanco oriental, en plena tensión con Rusia.

Santa Bárbara Sistemas ha destacado especialmente el avance del programa Hunter. En un día tan especial para los letones han participado en el desfile las cuatro unidades que han sido entregadas al país báltico. Esos cuatro blindados era el objetivo previsto para todo el año 2026, por lo que la compañía española –que forma parte del grupo estadounidense GDELS– ha cumplido con más de un mes de adelanto.

Los blindados letones fabricados entre Asturias y Sevilla.

El contrato letón contempla un total de 84 vehículos Hunter, con entregas escalonadas hasta 2029 y participación de la industria local. El primer ejemplar, fabricado entre Asturias y Sevilla, fue entregado el pasado mes de octubre y después completó en Letonia las pruebas necesarias para completar sus validaciones y entrar en servicio en el ejército letón. El programa incluye cooperación industrial con empresas locales.

El Hunter deriva de la familia ASCOD, de la que también procede el Pizarro utilizado por el Ejército de Tierra español. Se trata de vehículos de combate de infantería sobre cadenas, concebidos para acompañar a las unidades mecanizadas y proporcionar movilidad protegida y apoyo de fuego. Su arquitectura modular permite adaptar equipos y sistemas a las necesidades de cada cliente.

Los carros Leopardo 2E y los blindados Pizarro que han aparecido en el desfile forman parte del contingente de las Fuerzas Armadas españolas que está desplegado en Letonia dentro de las Brigadas Multinacionales desplegadas por la OTAN en el flanco este de Europa para tratar de evitar posibles invasiones militares de Rusia a países aliados. Estos militares españoles, unos 600 efectivos, se encuentran en la base de Azadi.

Estos despliegues aliados se empezaron a poner en marcha tras la invasión rusa de la península de Crimea –que según la legalidad internacional pertenece a Ucrania– en el año 2014. Una vez Moscú consumió su segunda invasión de Ucrania, la que comenzó en febrero de 2022, estos despliegues han aumentado. Un aumento no sólo en el número de efectos por despliegue, sino también en el número de despliegues, que ahora cubren del Báltico a Bulgaria.

Los blindados letones fabricados entre Asturias y Sevilla.

El desfile letón también ha ofrecido visibilidad a una cadena industrial que va más allá del montaje final. Santa Bárbara Sistemas desarrolla en España actividades de ingeniería, fabricación, integración, ensayos y sostenimiento de plataformas terrestres, con instalaciones como Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La compañía sostiene que estos programas generan actividad para proveedores nacionales y consolidan capacidades tecnológicas de alta especialización vinculadas a la defensa.

La exhibición de Riga enlaza así dos dimensiones del esfuerzo aliado: la presencia de unidades militares sobre el terreno y la producción de los sistemas que equipan a sus ejércitos. Para Santa Bárbara Sistemas, la participación simultánea de Hunter, Pizarro y Leopardo 2E permite mostrar la continuidad entre sus programas de exportación y las plataformas que España aporta a las operaciones de la OTAN en el este de Europa.