Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han derribado un dron ruso Geran-5 sobre la región de Kiev utilizando por primera vez un sistema de defensa antiaérea sueco RBS-70. La interceptación ha sido realizada por efectivos del 1027.º Regimiento de Misiles y Artillería Antiaérea, según ha informado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El derribo se produce ante el creciente empleo por parte de Rusia de drones propulsados por reacción, capaces de alcanzar velocidades de entre 400 y 600 kilómetros por hora. Su mayor velocidad reduce considerablemente el tiempo disponible para detectarlos e interceptarlos antes de que alcancen sus objetivos.

Según ha informado el Estado Mayor ucraniano, el 1027.º Regimiento ha sido la unidad encargada de realizar la interceptación, aunque las autoridades no han ofrecido detalles sobre el lugar exacto ni el momento en que se produjo el derribo.

El RBS-70

El comandante interino de una de las dotaciones del RBS-70, conocido por su indicativo Vigo, ya había explicado el derribo unos días antes en una entrevista con el medio ucraniano LB.ua. Según sus explicaciones, la unidad había conseguido destruir recientemente un Geran-5 y, hasta donde tenía conocimiento, era la primera vez que un dron de este tipo era derribado en la región de Kiev con un RBS-70.

El militar señaló que el Geran-5 puede volar a más de 500 kilómetros por hora y que, durante la fase final del ataque, apenas quedan un par de minutos antes de que alcance su objetivo. Esta velocidad limita las posibilidades de reacción de las defensas aéreas.

Vigo destacó además una de las principales características del sistema sueco: "La principal característica del RBS-70 es la ausencia de un cabezal de guiado que reaccione al calor".

Esta diferencia resulta relevante frente a los sistemas que emplean misiles guiados por infrarrojos. El RBS-70 no busca el calor generado por el motor del objetivo, sino que dirige el misil mediante un haz láser.

No depende del calor del objetivo

El RBS-70, desarrollado por la industria sueca, utiliza un sistema de guiado por láser que permite mantener el misil dirigido hacia el objetivo durante la trayectoria. De esta forma, no depende de un buscador térmico que pueda ser engañado mediante bengalas.

El sistema está instalado sobre un trípode y puede atacar objetivos a distancias de varios kilómetros y a altitudes de hasta varios miles de metros, según las características de la versión empleada.

Ucrania comenzó a entrenar a sus militares con estos sistemas en 2023 y Suecia ha continuado suministrándolos dentro de su ayuda militar a Kiev. En febrero de 2025, el Gobierno sueco anunció además la adquisición de nuevos sistemas RBS-70 y cañones antiaéreos Tridon Mk2 para destinarlos a Ucrania.

El derribo del Geran-5 muestra así cómo Kiev está recurriendo a diferentes sistemas para hacer frente a una nueva generación de drones rusos cuya velocidad supone un desafío adicional para las defensas aéreas.

Aumento de drones propulsados por reacción

La inteligencia militar ucraniana afirmó en enero de 2026 que Rusia había empleado por primera vez el Geran-5 durante ataques aéreos combinados. Según la HUR, el aparato pesa unos 850 kilos y presenta similitudes con el modelo iraní Karrar, además de compartir numerosos sistemas con otros drones Geran fabricados en la planta rusa de Alabuga.

Ucrania ha comenzado a desarrollar diferentes respuestas frente a estos aparatos. El 21 de septiembre, el 1020.º Regimiento de Misiles y Artillería Antiaérea mostró imágenes de un interceptor ucraniano STING S destruyendo un Geran-5.

También se han empleado torretas robóticas equipadas con ametralladoras y sistemas de guiado mediante inteligencia artificial. El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat, afirmó en octubre que estas armas ya habían conseguido derribar drones propulsados por reacción, aunque reconoció que su alcance es limitado.