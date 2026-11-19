Las élites de las democracias occidentales, incapaces de exigir esfuerzos colectivos, han mantenido a sus sociedades al margen de la dura realidad de la guerra mediante la ilusión de que unos ejércitos técnicos, ajenos al modelo de ciudadano-soldado, pueden resolver los conflictos con espectaculares operaciones de precisión. Sin embargo, el respaldo social, la cohesión moral y la resiliencia comunitaria siguen siendo imprescindibles en cualquier contienda. Esta doble moral, que permite mantener a unos ciudadanos acomodados en la retaguardia mientras otros combaten en un "frente transparente" cada vez más letal, resulta devastadora para la democracia.

La ficción de la guerra limpia

Durante los siglos XIX y XX, las democracias occidentales contaron con un capital moral y demográfico que les permitió movilizar a millones de ciudadanos bajo los imperativos del deber patriótico y la supervivencia colectiva. Sin embargo, aunque los valores intangibles se erosionan con lentitud, tras la Guerra Fría este contrato social terminó por disolverse. Ante la impotencia política para reclamar sacrificios y poner a la ciudadanía en pie de guerra, la defensa dejó de percibirse como una responsabilidad cívica compartida.

En Viejas y nuevas guerras, Herfried Münkler analiza cómo las sociedades posheroicas son incapaces de asumir el coste humano del combate: cuando la opinión pública contempla la muerte de sus soldados, no exige redoblar el esfuerzo bélico sino la retirada inmediata, como ocurrió tras los desastres de Mogadiscio (1993) y Kabul (2021).

Para eludir el dilema, las élites del mundo libre han sustituido el modelo democrático de ciudadano-soldado por una guerra aséptica, ejecutada a distancia por especialistas digitales o mediante brillantes operaciones especiales con muy pocas bajas propias. Esta narrativa tecnocrática cumple una función narcótica que aísla al ciudadano posheroico de la insoportable realidad de la destrucción, lo que permite proyectar fuerza militar sin tener que despertarlo de su pasivo letargo.

George Orwell, en La política y el lenguaje inglés, muestra la capacidad del lenguaje para nombrar la destrucción sin evocar sus consecuencias. Paul Virilio, en Guerra y cine: La logística de la percepción, señala que la distancia óptica creada por las cámaras de precisión conquista la mirada del espectador con el objetivo de disolver su libre albedrío. Jean Baudrillard, en La guerra del Golfo, sostiene que la mediación tecnológica ha sustituido a la guerra por un simulacro hiperreal en donde la verdad desaparece del mensaje.

Es evidente que la guerra limpia, protagonizada por la inteligencia artificial, permite operaciones ininterrumpidas que son transformadoras, pero lleva a los responsables políticos a la llamada "trampa tecnológica", una falsa sensación de certeza sobre las innovaciones de la guerra que no presta la suficiente atención a sus fundamentos inmutables.

Las guerras modernas se libran cada vez más en entornos hostiles —ciudades, bosques, montañas y túneles subterráneos— que demandan cualidades que las máquinas no poseen: adaptabilidad, intuición, juicio moral y capacidad de interpretar comportamientos humanos ambiguos. Además, las señales de navegación por satélite pueden no estar disponibles, las comunicaciones ser poco fiables, la visibilidad muy limitada y los mapas quedar obsoletos rápidamente.

Los fracasos de Irak, Afganistán e Irán confirman estas verdades y auguran un futuro más sombrío, marcado por guerras de desgaste de alto coste humano. Como señala Jim Garamone, en Milley Dispels 'Myths of War', la historia aún no ha demostrado que se pueda alcanzar un resultado decisivo únicamente mediante la técnica. Asimismo, al refugiarse en este espejismo, Occidente no solo desarma psicológicamente a sus sociedades —pues el determinismo tecnológico lesiona la cohesión social—, sino que desmantela sus arsenales. Paul Josephson, en Por qué los robots no ganan guerras, precisa que en la campaña de Irán Estados Unidos agotó las reservas de misiles y drones tras gastar al menos 30.000 millones de dólares.

La realidad de la guerra

La evidencia histórica demuestra que por mucho que perfeccionemos la ingeniería de la distancia, la naturaleza del conflicto permanece inalterada. Carl von Clausewitz en De la guerra, precisa que el conflicto bélico es un choque de voluntades donde la victoria suele inclinarse hacia quien demuestra mayor capacidad para soportar el sufrimiento y la destrucción, y John Keegan en El rostro de la batalla, enfatiza que la evolución tecnológica no humanizó la guerra, sino que multiplicó exponencialmente su capacidad destructora.

Las contiendas recientes ratifican que las crisis no se zanjan con ataques quirúrgicos, sino resistiendo las adversidades más extremas; de ahí que la sofisticación técnica del mundo libre resulte impotente frente a la capacidad de las autocracias para movilizar a sus poblaciones. Como insiste Michael Howard, en La invención de la paz, el factor decisivo en el campo de batalla no es la superioridad material, sino la cohesión moral y la voluntad política de los pueblos que empuñan las armas.

Las municiones inteligentes y los ciberataques, por sí solos, no ganan guerras porque el elemento humano sigue siendo determinante. Las contiendas las libran soldados que conquistan o defienden el terreno; un adversario no cae derrotado simplemente porque sus radares se apaguen o sus redes colapsen, sino cuando se ocupa su espacio físico. La victoria exige una voluntad de vencer que solo queda garantizada con la presencia del combatiente sobre el terreno, enviando una señal inequívoca de dominio permanente: una tarea ingente que ningún algoritmo ni bombardero puede suplir.

La soledad del combatiente

La resistencia del soldado depende tanto de su instinto de supervivencia como del convencimiento sobre la legitimidad de sus actos y su utilidad en la batalla. Frente a la representación aséptica y tecnológica del conflicto, la experiencia en primera línea se define por la vulnerabilidad y la exposición constante al peligro. La "transparencia" del campo de batalla somete al combatiente a una vigilancia ininterrumpida que desencadena "ansiedad anticipatoria"; la aterradora sensación de no tener refugio y de enfrentarse a un enemigo incansable, implacable e insensible provoca un desgaste moral de consecuencias aún imprevisibles. La crudeza del frente desmiente cualquier visión de la guerra como una actividad plenamente controlada, pues el soldado no la vive como una sucesión de maniobras abstractas, sino como una experiencia visceral de miedo e incertidumbre.

En suma, la historia y el análisis crítico de los conflictos modernos confirman que la "guerra limpia" es un oxímoron porque en la realidad última del combate siempre hay cuerpos vulnerables. Esta narrativa no supone un avance humanitario ni una racionalización ética del conflicto armado, sino uno de los mayores logros de la ingeniería comunicativa contemporánea. Al legitimar la destrucción mediante códigos visuales propios del entretenimiento digital, el mundo libre logra reconciliar la brutalidad bélica con la sensibilidad moral de las sociedades modernas.

Desmontar esta ficción exige fomentar una sólida alfabetización mediática y devolver al centro del debate público la única verdad material e incontestable de todo enfrentamiento armado: que cualquier guerra, por muy limpia, inteligente y tecnológica que se presente, se decide siempre con voluntad de vencer y resiliencia social.

Coronel (r) del Ejército de Tierra y politólogo. Es miembro de la Asociación Española de Militares Escritores (AEME) y de la Academia de las Ciencias y la Artes Militares.