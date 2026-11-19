Era septiembre de 2006 cuando la Infantería de Marina española desembarco en las playas de Líbano para iniciar su despliegue en el país. Ahora, veinte años después, es un contingente cuyo grueso corresponde a la Brigada Aragón I del Ejército de Tierra la que va a poner fin a la misión en el país. Ésta va a ser la última rotación que ocupe la base española, pues la misión de la ONU tiene fecha de caducidad: 31 de diciembre.

La nueva unidad española ha tomado también el relevo del mando del Sector Este, cuyo cuartel general se encuentra en la propia base Miguel de Cervantes. El general de brigada Francisco Javier Calero Perea ha asumido en las últimas horas el mando del contingente entrante, después de recibir la bandera de Naciones Unidas de manos del jefe saliente, el general Antonio Ortiz Martínez.

La BRILIB XLVI (Brigada Líbano 46) releva a una unidad basada en el Mando de Tropas de Montaña Roncesvalles, que ha completado seis meses de despliegue desde su llegada en mayo. Durante ese periodo, sus efectivos han realizado patrullas de vigilancia y reconocimiento, observado la evolución de la situación sobre el terreno y coordinado sus actuaciones con las Fuerzas Armadas libanesas.

Uno de los trabajos más relevantes ha correspondido a los equipos de desactivación de explosivos, que han intervenido en una treintena de ocasiones. Entre sus actuaciones figura la retirada en la zona de Houla de más de 300 garrafas con unos 4.000 kilos de material explosivo. También localizaron y neutralizaron los elementos explosivos de un dron que había caído dentro del Sector Este bajo responsabilidad española.

El contingente saliente ha desarrollado además proyectos sanitarios, educativos y sociales, mejoras de infraestructuras, apoyo a menores y asistencia veterinaria a ganaderos, en colaboración con autoridades y entidades locales. España mantiene en estos momentos unos 650 militares en Líbano, aproximadamente, tanto en la base de Marjayoun como en el cuartel general de UNIFIL en Naqoura.