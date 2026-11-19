La Comisión Europea ha aprobado una propuesta legislativa para conceder a Ucrania un nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros durante 2027. El paquete pretende cubrir aproximadamente dos tercios del déficit de financiación estimado para el próximo año, cifrado por Bruselas en 70.000 millones. La iniciativa se suma al préstamo europeo de 90.000 millones acordado para 2026 y 2027, como apoyo financiero adicional para Kiev.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles la propuesta en Bruselas y detalló el reparto de los fondos: 20.000 millones de euros para sostener el presupuesto del Estado ucraniano y hasta 25.000 millones para necesidades militares. La partida de defensa representa más de la mitad del nuevo paquete y se destinaría a mantener la capacidad de Ucrania para hacer frente a Rusia.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha precisado que la financiación militar permitirá a Ucrania mantener sus capacidades defensivas durante 2027. Entre las prioridades mencionó los sistemas de defensa aérea, los drones y equipos contra drones, los misiles y la munición. Bruselas también pretende acelerar el desarrollo de capacidades conjuntas y la integración de las industrias de defensa ucraniana y europea sobre el terreno.

Los otros 20.000 millones se canalizarían como apoyo presupuestario general para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. La Comisión cita expresamente la continuidad de servicios civiles, como hospitales y escuelas, en un país cuya economía sigue condicionada por la invasión rusa. Esta ayuda estará supeditada a que Kiev avance en reformas relacionadas con el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

El nuevo instrumento cubriría alrededor de dos tercios de las necesidades adicionales de financiación calculadas para 2027. El tercio restante, según la Comisión, deberá proceder de otros socios internacionales, a los que Bruselas pretende animar a aumentar sus aportaciones. La propuesta busca ofrecer a Ucrania una financiación más previsible durante el próximo año, tanto para sostener sus instituciones como para mantener el esfuerzo militar y sus capacidades defensivas.

El préstamo se financiaría mediante emisiones de deuda de la Unión Europea en los mercados de capitales y estaría respaldado por el presupuesto comunitario. La Comisión plantea que sea un crédito de recurso limitado: Ucrania solo tendría que devolver el principal cuando reciba reparaciones de Rusia por los daños causados durante la guerra. Bruselas mantiene así la exigencia de que Moscú asuma las consecuencias económicas de la invasión.

La propuesta no implica que el dinero vaya a entregarse automáticamente. El paquete legislativo deberá ser examinado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, donde están representados los gobiernos de los Veintisiete. La Comisión quiere que los mecanismos estén preparados para proporcionar apoyo durante 2027, pero el calendario dependerá de la tramitación institucional y de la aprobación de las garantías presupuestarias necesarias en Bruselas.

El plan incluye además cambios en los mecanismos europeos existentes para facilitar nuevas contribuciones de terceros países. Bruselas propone permitir que futuros beneficios extraordinarios derivados de activos soberanos rusos inmovilizados contribuyan a devolver préstamos elegibles, una vez atendidos compromisos anteriores. También plantea que países con elevada calificación crediticia puedan respaldar hasta 5.000 millones adicionales en préstamos europeos a través del instrumento Ukraine Facility para Ucrania.