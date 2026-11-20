La empresa estadounidense Anduril Industries ha conseguido un contrato de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para desarrollar un prototipo de sistema de lanzamiento en contenedor para el nuevo Programa de Misiles Antiaéreos (CAMP, por sus siglas en inglés), un programa para misiles de defensa aérea de bajo coste.

Tal y como ha adelantado Militarnyi, la compañía ha explicado en su página web que el lanzador tendrá un diseño modular y será capaz de disparar misiles de diversos fabricantes. "La Fuerza Aérea ha adjudicado a Anduril un contrato para el desarrollo de un prototipo de lanzador en contenedor para el CAMP", indican en el comunicado. Al mismo tiempo, sostienen que el lanzador "podría integrar misiles de diferentes compañías y operar en ubicaciones dispersas durante períodos prolongados con un mínimo de personal".

Asimismo, incorporará sistemas compartidos de alimentación eléctrica, computación, refrigeración y comunicaciones. Como resultado, los desarrolladores de misiles no tendrán que crear sistemas de soporte separados para cada tipo de munición. "Durante los primeros 10 meses, colaboraremos estrechamente con la oficina del programa de la Fuerza Aérea para avanzar en el diseño preliminar y preparar el lanzador para las pruebas con misiles de otras compañías", afirman desde Anduril.

Anduril desarrolla en estos momentos el sistema para su uso en ubicaciones dispersas, donde puede operar durante períodos prolongados con un mínimo de personal de apoyo.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó a trabajar en el programa CAMP en noviembre de 2025. Uno de sus requisitos clave es el bajo coste por misil, que tenía que ser inferior a los 500.000 dólares (453.885 euros). Al mismo tiempo, el Ejército pretende establecer una producción de, al menos, 1.000 misiles al año.

Sobre los proyectos de futuro, la compañía está considerando adaptar los misiles para su uso desde plataformas aéreas, lo que proporcionaría una base tecnológica común tanto para los sistemas de armas terrestres como para los aéreos.