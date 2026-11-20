El Gobierno ha aprobado esta semana la concesión de créditos por un valor de 6.400 millones para varias empresas españolas de Defensa con el objetivo de dotar de financiación a algunos de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que deben mantener y renovar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Algunos de esos programas han sido aprobados este año 2026, otros pertenecen a años anteriores.

El Consejo de Ministros facilitó las cifras económicas de los adelantos, explicó los programas de armas a los que se iban a dedicar esos créditos a interés cero y puso sobre la mesa el nombre de algunas de las compañías que se iban a beneficiar del dinero, pero no especificó de forma detallada cuánto dinero iba a ir exactamente a cada uno de los programas. Un detalle que sí aparece publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El reparto figura en el Real Decreto 1014/2026, recientemente publicado, que identifica siete programas y sus respectivas entidades beneficiarias. El mayor beneficiado es, con enorme diferencia, el programa de modernización y desarrollo evolutivo del programa Halcón del caza Eurofighter Typhoon, que recibirá 4.080 millones de euros. Esta cantidad representa casi el 64 por ciento del conjunto de los préstamos y se canalizará a través del Consorcio Español para el Desarrollo Industrial del programa Eurofighter (CEDIEF), una agrupación de interés económico.

El segundo proyecto con mayor financiación es el destinado para conseguir un PNT robusto (sistema de posicionamiento, navegación y sincronismo), que contará con 1.082 millones de euros. La beneficiaria será una UTE integrada por Indra, GMV y Cipherbit (Grupo Oesía). El objetivo es desarrollar sistemas capaces de mantener la navegación y la sincronización militar incluso cuando las señales satelitales estén bloqueadas, interferidas o manipuladas.

La tercera partida más elevada, de 744 millones de euros, se destina al desarrollo y producción de sistemas antidrones C-UAS para el territorio nacional. El dinero irá a una UTE formada por Indra y Escribano EM&E. El programa pretende dotar a los Ejércitos y la Armada de medios para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas, reforzando la protección de las instalaciones y unidades militares tanto dentro como fuera de España.

Airbus Helicopters recibirá otros 357 millones repartidos entre dos programas diferentes. El primero, dotado con 157 millones, financiará la adquisición de 18 helicópteros H135 y cuatro H160. El segundo contará con 200 millones para modernizar y desarrollar nuevas capacidades de los NH90 de las Fuerzas Armadas. Ambas partidas incluyen actuaciones de apoyo logístico y mantenimiento, además de la evolución tecnológica de las aeronaves durante su ciclo de vida.

El programa de helicópteros H135 y H160 tiene una particularidad: las aeronaves se fabrican en instalaciones de Airbus en Alemania y Francia, respectivamente, aunque la industria española participará en la integración de los equipos específicos. El decreto contempla, entre otras actuaciones, la instalación de sistemas de localización móvil de Centum y equipos de transmisión de datos de SVP Aerospace. También se prevé el apoyo para la entrada en servicio y la homogeneización de la flota H135.

La séptima partida, de 131 millones de euros, corresponde a Airbus y financiará la modernización de plataformas aéreas de ala fija. El objetivo es garantizar su aeronavegabilidad, adaptar las aeronaves a los escenarios militares actuales y futuros e incorporar nuevas capacidades. El programa incluye soporte logístico integrado durante todo el ciclo de vida de los aparatos y mejoras para asegurar su interoperabilidad con los aliados y la coordinación con el espacio aéreo civil.

La partida más pequeña corresponde a GMV, que recibirá 8 millones de euros para el programa Atlantis, destinado a la evolución digital de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La actuación contempla renovar sus sistemas de información y comunicaciones, reforzar la ciberseguridad y desarrollar capacidades de inteligencia artificial y explotación de datos. El propósito es disponer de una arquitectura tecnológica integrada y resiliente que permita mejorar la respuesta operativa de la unidad.

En conjunto, los siete programas suman exactamente 6.402 millones de euros. El calendario de desembolsos se extiende entre 2026 y 2032: este año están previstos 886 millones; en 2027, 1.129 millones; en 2028, 1.173 millones; en 2029, 880 millones; en 2030, 878 millones; en 2031, 941 millones, y en 2032, los 515 millones restantes. La mayor parte de la financiación, por tanto, se concentrará en los próximos ejercicios.

Las condiciones de estos adelantos también quedan recogidas en el decreto. Se trata de préstamos a interés cero, fijo y no revisable, que, con carácter general, no exigen garantías. Los pagos estarán vinculados al cumplimiento de hitos certificados por Defensa y las empresas deberán presentar informes semestrales con información técnica y económica, riesgos de ejecución y participación de otras compañías. La devolución al Tesoro se ajustará a los pagos que reciban previamente del Ministerio de Defensa.

El Gobierno justifica la concesión directa, sin convocatoria pública ni concurrencia competitiva, por el carácter singular de los programas y porque Defensa considera que las entidades seleccionadas son las alternativas óptimas para ejecutarlos. La norma invoca además el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a los intereses esenciales de seguridad y defensa.