El nuevo Documento Programático Plurianual de Defensa de Italia para 2026-2028 dibuja un ambicioso ciclo de rearme que supera los 85.000 millones de euros en inversiones previstas hasta 2039. El plan, presentado por el ministro Guido Crosetto al Parlamento, fija prioridades para renovar los medios terrestres, navales y aéreos, reforzar la defensa antimisiles y adaptar las Fuerzas Armadas a las lecciones de la invasión rusa de Ucrania.

El mayor volumen corresponde al sector aeronáutico, con unos 42.500 millones para aviones de combate, transporte y entrenamiento, helicópteros y drones. La planificación mantiene como ejes los cazas Eurofighter y F-35, además del GCAP, el proyecto de sexta generación que Italia desarrolla junto a Reino Unido y Japón. El objetivo es conservar capacidades actuales y participar en el futuro combate aéreo.

El GCAP constituye una de las apuestas estratégicas e industriales de Roma. El programa busca desarrollar un sistema de combate aéreo de nueva generación y moviliza a empresas y centros tecnológicos de los tres países participantes. Según las cifras recogidas por ANSA, la programación italiana contempla 875 millones de euros en 2026, 695 millones en 2027 y 152 millones en 2028, además de nuevas partidas posteriores hasta 2037.

El F-35 también recibirá una inyección presupuestaria de gran alcance. La Rivista Italiana Difesa (RID) explica que el Gobierno ha solicitado otros 7.280 millones de euros para continuar el programa y elevar su coste autorizado a 20.840 millones, a precios de 2026. La partida cubre actualizaciones tecnológicas, armamento, apoyo logístico, mantenimiento e infraestructuras, además del refuerzo del centro industrial de Cameri y de la industria nacional.

RID detalla que el nuevo tramo financiero se ejecutaría entre 2027 y 2039, con cerca del 70% del gasto concentrado entre 2029 y 2033. La publicación advierte, además, de que esta cifra no incluye necesariamente la compra de los 25 aparatos adicionales que permitirían alcanzar una flota total de 115 F-35. Esa adquisición podría exigir alrededor de otros 7.000 millones de euros en el calendario de pagos previsto.

En paralelo, Italia prevé adquirir 24 Eurofighter adicionales por unos 5.300 millones de euros, según la información publicada sobre el plan. La renovación busca sustituir progresivamente los aparatos más antiguos y sostener la defensa aérea nacional. El documento también contempla seis aviones de patrulla marítima M3A para recuperar capacidades antisubmarinas de largo alcance, junto a inversiones en reabastecimiento, transporte, helicópteros y sistemas pilotados remotamente en las próximas dos décadas.

El Ejército de Tierra contará con unos 22.300 millones de euros hasta 2039. Destaca la renovación de las fuerzas pesadas, medias y ligeras, el refuerzo de la artillería y la adquisición de municiones capaces de sostener operaciones de alta intensidad. El plan incorpora además drones, sistemas terrestres no tripulados y una "burbuja táctica" que conectará sensores, información y mando para mejorar la visión del campo de batalla.

La Marina recibirá alrededor de 20.300 millones de euros para renovar buques y reforzar sus capacidades en superficie y bajo el mar. Entre las prioridades figuran fragatas FREMM EVO, destructores DDX, submarinos U212, sistemas antisubmarinos y misiles antibuque. BeeMagazine subraya también la protección de cables submarinos, redes de comunicaciones e infraestructuras energéticas, con vehículos no tripulados y medios de vigilancia del fondo marino y de rutas marítimas estratégicas.

Otro de los ejes es el denominado "Escudo de la Defensa", una arquitectura integrada para proteger el espacio aéreo italiano frente a amenazas aéreas y balísticas. ANSA recoge inversiones en sensores, baterías SAMP/T, interceptores, misiles antibuque, artillería y tecnologías antidrones. El proyecto pretende conectar los sistemas de detección, mando y control con las capacidades de defensa aérea y antimisiles, en coordinación con la arquitectura de la OTAN.

El documento reserva partidas para digitalización, ciberseguridad, simulación y espacio, además de investigación y desarrollo. Las cifras difundidas por Radiocor sitúan en 5.200 millones las inversiones digitales y de ciberseguridad, 1.400 millones las espaciales y otros 1.400 millones la investigación. También se prevén 8.500 millones para bases, instalaciones logísticas y sanitarias, y 13.400 millones para mantenimiento y reservas de materiales en todo el territorio italiano.

Sin embargo, el aumento del presupuesto ordinario no despeja las dudas sobre la capacidad de sostener estos programas. ANSA señala que la dotación de Defensa para 2026 asciende a 32.415 millones de euros, un 3,6 por ciento más que el año anterior, y prevé 32.718 millones en 2027 y 32.082 millones en 2028. El Gobierno admite que esos recursos no bastan para impulsar al mismo ritmo la modernización.

El reto italiano será convertir los compromisos financieros en capacidades disponibles, con personal preparado, equipos operativos, entrenamiento y mantenimiento suficientes. El documento alerta de carencias que pueden afectar a la eficiencia de los sistemas y a la preparación de las unidades, así como de la necesidad de reponer reservas estratégicas de munición y material crítico. El plan plantea, por tanto, una modernización ambiciosa condicionada por su financiación.