Polonia ha puesto en marcha una investigación después de que este viernes se haya confirmado la caída de un objeto volador no identificado en la localidad de Nowy Lipowiec, situada en el condado de Bilgoraj, al sureste del país. El incidente se produce después de que las Fuerzas Armadas polacas alertaran de una posible vulneración de su espacio aéreo, en un contexto marcado por los ataques rusos contra Ucrania.

Según informa Europa Press, las autoridades también están examinando las informaciones sobre la posible caída de otros objetos en la misma región, mientras continúa sin determinarse la procedencia del artefacto localizado.

La Fiscalía del distrito de Lublin ha enviado hasta el lugar a un equipo especializado en Asuntos Militares para esclarecer lo ocurrido. Los investigadores han asegurado la zona y han comenzado a recopilar pruebas mediante las diligencias "urgentes" contempladas en la legislación procesal polaca.

En el dispositivo participan agentes de la Policía, efectivos de la Policía Militar y miembros del Servicio de Contrainteligencia Militar (SKW). El portavoz de la Fiscalía, Marcin Kozak, ha adelantado que los primeros resultados se darán a conocer una vez concluyan las actuaciones prioritarias.

Tusk convoca una reunión de seguridad

La posible incursión aérea ha llevado al primer ministro polaco, Donald Tusk, a reunir a varios miembros de su Gobierno con representantes del Ejército y responsables de los servicios de seguridad. La convocatoria se ha producido después de que el Ministerio del Interior trasladara información sobre la presunta entrada de objetos no identificados en el espacio aéreo nacional.

Pese a la movilización de las autoridades, el jefe del Ejecutivo ha tratado de transmitir tranquilidad a la población y ha asegurado que "actualmente no existe ninguna amenaza desde el aire".

Antes de confirmarse la caída del objeto, el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas ya había advertido de la detección de posibles incursiones aéreas. La información fue comunicada al Centro Gubernamental de Seguridad, mientras los militares comenzaban a analizar los registros de radar para determinar qué había sucedido y valorar la necesidad de adoptar medidas adicionales.

Las autoridades también han pedido a los ciudadanos que permanezcan atentos a las comunicaciones oficiales y sigan las instrucciones de los servicios de seguridad.

Ucrania señala a Rusia

El incidente ha provocado una reacción del Gobierno ucraniano, que lo ha relacionado con la última ofensiva lanzada por Moscú contra su territorio.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha vinculado lo sucedido con un "ataque masivo" ruso y ha advertido de que "otra violación del espacio aéreo polaco" pone de manifiesto el peligro que la agresión de Moscú supone para Europa y la comunidad transatlántica.

El responsable de la diplomacia ucraniana también ha criticado el discurso de Moscú sobre la construcción de una "nueva arquitectura de seguridad europea", mientras sus Fuerzas Armadas continúan lanzando misiles y drones contra territorio ucraniano.

En este sentido, Sibiga ha defendido que cualquier intento de reforzar la seguridad continental debe comenzar por detener los ataques rusos. Asimismo, ha reivindicado el papel de su país como "la primera línea de defensa" frente a Rusia.

El ministro ha reclamado una mayor presión internacional sobre Moscú, el fortalecimiento de los sistemas de defensa aérea ucranianos y el impulso de los esfuerzos de paz. También ha expresado su solidaridad con Polonia y ha destacado la cooperación entre ambos países para investigar el incidente y prevenir situaciones similares.

Cinco muertos en una ofensiva rusa

La alerta en Polonia coincide con una nueva oleada de ataques rusos contra Ucrania que ha dejado al menos cinco muertos este viernes.

El Ejército ruso ha lanzado una ofensiva con misiles balísticos y drones contra Kiev, la capital ucraniana, donde los impactos han provocado daños en tres puentes sobre el río Dniéper.

La ofensiva también ha causado daños en una estación de tren de Leópolis, ciudad situada en el oeste de Ucrania.

Por el momento, las autoridades polacas continúan investigando la naturaleza y procedencia del objeto localizado en Nowy Lipowiec, sin que se haya establecido oficialmente una relación directa entre su caída y los bombardeos rusos.