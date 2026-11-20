Rusia ha desplegado dos bombarderos estratégicos Tu-95MS con capacidad nuclear en Vietnam en una inusual operación militar de largo alcance, lo que supone una presencia poco habitual de la aviación estratégica rusa en este país del sudeste asiático.

Según informó Defence Blog el 17 de noviembre, las imágenes por satélite publicadas por el analista de aviación de fuentes abiertas AviVector mostraban dos bombarderos Tu-95MS en el Aeropuerto Internacional de Da Nang, en el centro de Vietnam, acompañados por dos aeronaves militares rusas de apoyo.

Los bombarderos, identificados con los números de matrícula RF-94202 y RF-94188, habrían despegado de la base aérea de Ukrainka, en la región rusa de Amur, una de las principales bases operativas de la flota de bombarderos estratégicos del país.

Las imágenes por satélite captadas a las 03:16 UTC del 17 de noviembre confirmaron la presencia de las aeronaves en el aeropuerto, según AviVector. Antes de llegar a Vietnam, los aviones rusos sobrevolaron zonas próximas a Japón, Corea del Sur y Taiwán, lo que provocó la reacción de las autoridades regionales de defensa aérea.

El Ministerio de Defensa de Japón informó el 17 de noviembre de que dos aeronaves que se cree que eran rusas violaron brevemente el espacio aéreo territorial japonés al noroeste de la isla de Okinoshima, en la prefectura de Fukuoka.

Corea del Sur movilizó aviones de combate después de que aeronaves rusas entraran en su zona de identificación de defensa aérea sin violar su espacio aéreo. Taiwán también informó de que dos aviones militares rusos atravesaron su zona de identificación de defensa aérea al este de la isla.

El Tu-95MS, conocido por su designación de la OTAN como Bear, es un bombardero estratégico de diseño soviético capaz de transportar misiles de crucero con ojivas nucleares. Rusia ha utilizado ampliamente estas aeronaves para lanzar misiles de crucero convencionales contra ciudades e infraestructuras críticas de Ucrania durante su invasión a gran escala.

Según AviVector, el último despliegue conocido de la aviación militar rusa en Vietnam tuvo lugar en 2014, cuando aviones cisterna Il-78 operaron desde Cam Ranh, una antigua base naval soviética.

El despliegue se produce después de que se informara de que Rusia había concentrado 47 bombarderos con capacidad nuclear, incluidos 37 Tu-95MS y 10 Tu-160, en la base aérea de Ukrainka a principios de noviembre. Situada en el extremo oriental de Rusia, la base se encuentra aproximadamente a 5.400 kilómetros –3.355 millas– de la base aérea de Engels y sirve como centro de operaciones de la aviación estratégica rusa en el Pacífico.