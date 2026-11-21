A apenas unos metros del territorio marroquí, cuatro diminutas piezas de roca y arena —Vélez de la Gomera, Alhucemas, las Chafarinas y el islote de Perejil— sostienen la primera línea de soberanía española en el mar de Alborán. Durante siglos fueron atalayas aisladas custodiadas por pequeños destacamentos militares, pero hoy la presión en la frontera sur y el recuerdo de la crisis por el asalto a Ceuta obligan a blindarlas con tecnología de última generación.

Para dar este salto operativo, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un contrato de emergencia de casi millones de euros. La inversión permitirá desplegar nuevos sistemas electrónicos de detección y alerta temprana en estos enclaves. De este modo, el Ministerio de Defensa busca reforzar la seguridad perimetral y modernizar unas instalaciones donde la vigilancia visual tradicional resultaba insuficiente ante amenazas repentinas.

El paquete tecnológico incluye cámaras térmicas, sensores electroópticos de largo alcance y radares capaces de operar las 24 horas del día bajo cualquier condición meteorológica. Incluso en noches cerradas o con fuerte temporal en el mar de Alborán, estos dispositivos detectarán aproximaciones por mar o tierra a kilómetros de distancia. Toda la información recopilada se transmitirá en tiempo real a los centros de mando militares españoles.

La tramitación por la vía de urgencia responde a la vulnerabilidad evidenciada hace casi tres meses durante el asalto al perímetro fronterizo de Ceuta. A aquel episodio se suman los repetidos intentos de entrada a nado o en pequeñas embarcaciones hacia los peñones e islas más próximos a la costa. Ante el riesgo de avalanchas coordinadas, el departamento de Margarita Robles ha decidido adelantarse para evitar situaciones críticas sobre el terreno.

La geografía de estos territorios complica enormemente su defensa sin apoyo tecnológico. El caso más extremo es el del peñón de Vélez de la Gomera, unido al continente africano por un estrecho istmo de arena de apenas 85 metros surgido tras un terremoto en 1930 –hasta ese momento era una isla–. Esta franja constituye la frontera terrestre más corta del mundo, un paso donde solo un rudimentario cordón separa el territorio español del marroquí.

El peñón de Vélez de la Gomera

A la complejidad física se añade un trasfondo geopolítico permanente tenso marcado por las reivindicaciones anexionistas de Marruecos sobre estos espacios de soberanía. En la memoria estratégica española sigue muy presente la crisis del islote de Perejil de julio de 2002, que obligó a lanzar una operación militar para recuperar el control. Con el nuevo escudo electrónico, Defensa pretende disuadir cualquier política de hechos consumados.

Consolidados entre los siglos XVI y XIX como plazas fuertes contra la piratería berberisca y puntos de apoyo en el norte de África, estos cuatro enclaves encarnan siglos de presencia militar ininterrumpida. Su valor estratégico reside precisamente en su ubicación adelantada sobre el mar de Alborán y el entorno del Estrecho, actuando como puestos esenciales de observación y control marítimo en la frontera sur.

Sobre el terreno, la custodia diaria recae en reducidos destacamentos de unidades de élite del Ejército de Tierra, como el Tercio de La Legión o el Grupo de Regulares. En rotaciones que apenas duran unas semanas, menos de una cincuentena de militares por guarnición conviven en un aislamiento casi total. Sin población civil ni infraestructuras comerciales, la disciplina y la cohesión del grupo resultan fundamentales para soportar el encierro.

Las islas Chafarinas están custodiadas por un destacamento de unos 40 militares del Tercio Gran Capitán 1ª de La Legión. En el peñón de Alhucemas están desplegados otros 38 militares, también del Tercio Gran Capitán 1ª de La Legión. El peñón de Vélez de la Gomera hay una guarnición del Grupo de Regulares nº 54 de Melilla, integrada por alrededor de 25 militares. El islote Perejil no tiene guarnición permanente.

Sostener esta presencia permanente exige un esfuerzo logístico constante por aire y mar. El abastecimiento de agua potable, víveres y material, así como los relevos de personal, se realizan periódicamente mediante helicópteros o embarcaciones como el Mar Caribe que parten desde Melilla. Paralelamente, patrulleros como el P71 Serviola o el P74 Atalaya mantienen una vigilancia naval continua en sus aguas circundantes.

El Mar Caribe en el puerto del destacamento militar de Chafarinas durante su reabastecimiento

La llegada de los nuevos sensores transformará por completo la rutina diaria de estos soldados destacados en estas plazas de soberanía. Hasta ahora, gran parte de la seguridad dependía de las guardias presenciales con prismáticos y visores nocturnos desde los puestos de observación. Con la monitorización digital automatizada, los militares dispondrán de un margen de reacción muy superior antes de que cualquier intruso alcance la costa.

Detectar un movimiento sospechoso con suficiente antelación permite activar protocolos coordinados con la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y las unidades navales de la Armada desplegadas en la zona. También se minimiza el riesgo de enfrentamientos cuerpo a cuerpo en espacios tan reducidos y escarpados, donde una pequeña crisis puede escalar rápidamente hasta convertirse en un conflicto diplomático de primer orden entre España y Marruecos.