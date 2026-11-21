El Ejército de Estados Unidos ha ensayado en el Pacífico una operación de despliegue, ataque y retirada rápida de sus lanzacohetes HIMARS. Los militares trasladaron dos de estos sistemas hasta el atolón de Kwajalein, en las Islas Marshall, efectuaron cuatro disparos y volvieron a embarcarlos en el avión de transporte antes de despegar. Todo el procedimiento sobre el terreno se completó en aproximadamente 41 minutos.

Según informa Army Recognition, la maniobra se desarrolló durante la rotación 27-01 del ejercicio Joint Pacific Multinational Readiness Center y contó con la participación de soldados del 2.º Batallón del 11.º Regimiento de Artillería de Campaña y aviadores de la Fuerza Aérea estadounidense. El objetivo era comprobar la capacidad de desplegar rápidamente artillería de precisión en una isla, ejecutar una misión de fuego y abandonar la posición en un tiempo reducido.

Los dos lanzadores M142 HIMARS llegaron a bordo de un avión de transporte C-17 Globemaster III del 15.º Ala de la Fuerza Aérea, procedente de Hawái. Una vez en Kwajalein, los militares descargaron los vehículos, realizaron cuatro disparos y los introdujeron de nuevo en la aeronave para emprender la retirada.

La cifra de 41 minutos corresponde exclusivamente al tiempo transcurrido en la isla, desde la descarga hasta el despegue posterior al ejercicio. No incluye el vuelo desde Hawái. El general de división Jeffrey VanAntwerp, jefe de la 25.ª División de Infantería, ofreció esa estimación durante un encuentro con periodistas celebrado en la base de Schofield Barracks, en Hawái, según un artículo de Stars and Stripes.

El mando de la división había informado del ejercicio el 15 de noviembre, aunque sin precisar cuánto había durado la operación. La cifra publicada posteriormente es una estimación aproximada de VanAntwerp y no existe un registro independiente que confirme el tiempo exacto ni un desglose de cada fase.

HIMARS: artillería de precisión que puede viajar en avión

El M142 HIMARS es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes montado sobre un vehículo con ruedas y diseñado para ser transportado por vía aérea. Su principal característica es la movilidad: puede trasladarse hasta una zona de operaciones, ejecutar ataques de precisión y cambiar de posición sin necesidad de permanecer desplegado de forma permanente.

El lanzador dispone de un único contenedor de munición, que puede albergar seis cohetes guiados del sistema GMLRS o un misil táctico ATACMS. También puede emplear el nuevo Precision Strike Missile (PrSM), cuyo alcance, según el Ejército estadounidense, supera los 400 kilómetros. Las capacidades concretas dependen, por tanto, del tipo de munición que utilice.

Esta flexibilidad permite emplear los HIMARS tanto para apoyar a las fuerzas terrestres como para atacar objetivos situados a mayor distancia. En el ejercicio de Kwajalein, la demostración se centró en una misión de fuego breve seguida de una retirada inmediata, no en mantener una presencia artillera prolongada en la isla.

Una estrategia para operar en el Pacífico

La maniobra refleja el interés de Estados Unidos por poder trasladar capacidades de fuego entre distintas islas del Pacífico sin tener que mantener permanentemente desplegados sus lanzadores en cada una de ellas. La distancia entre los territorios de la región puede dificultar que las unidades de artillería presten apoyo a las fuerzas que operan lejos de sus posiciones habituales.

El transporte aéreo permitiría reducir ese problema al llevar los sistemas hasta una pista adecuada, ejecutar la misión y retirarlos después. Además, permanecer menos tiempo en una misma ubicación podría limitar su exposición frente a posibles ataques, aunque eso dependería de si el adversario detecta el despliegue y de su capacidad para reaccionar.

Los 41 minutos ofrecen una referencia sobre la rapidez con la que puede completarse la operación en condiciones de ejercicio. Sin embargo, el tiempo necesario para responder a una petición de apoyo también dependería de la disponibilidad de los aviones y lanzadores, la duración del vuelo, el acceso a una pista apropiada y la autorización para abrir fuego.

La retirada tampoco elimina todos los riesgos. Los lanzadores y el avión deben completar las operaciones de recarga antes de abandonar la zona, y la posibilidad de repetir el procedimiento en otro aeródromo bajo vigilancia enemiga o con riesgo de contraataque no quedó demostrada en esta maniobra.

Además, una operación de cuatro disparos no equivale a sostener una campaña de artillería durante un periodo prolongado. Para mantener el apoyo sería necesario disponer de munición adicional y de medios para reabastecer los lanzadores. El ejercicio de Kwajalein permitió comprobar la rapidez de un despliegue puntual, pero no resolvió por sí solo los desafíos logísticos de una operación continuada en el Pacífico.