Rheinmetall está desarrollando robots humanoides destinados al ámbito militar y podría disponer de los primeros prototipos en apenas 15 o 18 meses. El grupo alemán trabaja actualmente en el desarrollo de estas máquinas, con sus ingenieros centrados especialmente en la parte superior del cuerpo.

"Los prototipos estarán disponibles relativamente pronto, quizás en 15 o 18 meses, y estarán destinados al Ejército", ha declarado el director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger, en una entrevista concedida a RTL el 16 de noviembre.

Según ha informado Defence Industry Europe, todavía no está definido qué funciones desempeñarán exactamente estos robots ni si los primeros modelos estarán diseñados para una única tarea o podrán realizar diferentes cometidos dentro de las Fuerzas Armadas.

El principal desafío no estaría tanto en reproducir los movimientos físicos de una persona como en conseguir que las máquinas sean capaces de interpretar su entorno y actuar de forma autónoma.

El análisis que acompaña a las declaraciones de Papperger señala que algunos robots humanoides ya cuentan con capacidades físicas comparables a las humanas. Sin embargo, necesitan sistemas de inteligencia artificial más avanzados que les permitan ejecutar tareas de forma eficaz y, especialmente, trabajar junto a los soldados.

Esta capacidad cognitiva será determinante para que puedan desenvolverse en escenarios militares reales, donde deben interpretar situaciones cambiantes, recibir instrucciones y responder a diferentes amenazas.

Logística, combate y apoyo médico

Entre las posibles aplicaciones que se plantean para los robots humanoides figuran las tareas logísticas, el combate y el apoyo médico. También podrían utilizar diferentes tipos de armamento o equipamiento intercambiable en función de la misión.

No obstante, estas posibilidades forman parte del análisis sobre el desarrollo de esta tecnología y Rheinmetall todavía no ha concretado la configuración ni las funciones de sus futuros prototipos.

Una de las primeras aplicaciones podría encontrarse precisamente lejos de la primera línea. Robots más sencillos podrían comenzar a utilizarse antes de que los modelos más avanzados estén preparados para misiones de combate, realizando tareas de apoyo que actualmente requieren la intervención de soldados.

Las misiones más peligrosas

El eventual empleo de robots humanoides en primera línea podría comenzar con operaciones sencillas, pero especialmente peligrosas para los militares. En este escenario, las máquinas actuarían como equipos prescindibles capaces de asumir determinados riesgos y reducir así la exposición de los soldados.

El desarrollo alemán se enmarca además en una carrera tecnológica en la que también participan empresas de Estados Unidos y China. Estos países están trabajando en sistemas humanoides con aplicaciones potencialmente militares, por lo que Rheinmetall podría competir en los próximos años por un mercado todavía en desarrollo.

La previsión que maneja el análisis apunta a que la introducción de robots humanoides militares plenamente desarrollados se produciría durante la década de 2030, probablemente hacia mediados de ese periodo. Sin embargo, los primeros prototipos de Rheinmetall podrían estar disponibles mucho antes, en torno a mediados de 2028 si se cumplen los plazos anunciados por Papperger.