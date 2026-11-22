Ocho ciudadanos letones han sido detenidos en Estonia por su presunta participación en un intento de sabotaje contra Threod Systems, una empresa estonia que fabrica drones militares y que colabora con Ucrania. Los servicios de inteligencia del país atribuyen el complot a Rusia y señalan directamente al GRU, la agencia de inteligencia militar rusa, como responsable de coordinar el ataque.

El objetivo era provocar un incendio en las instalaciones de la compañía, situadas en Viimsi, al norte de Tallin. El intento se produjo el pasado sábado de madrugada cuando este grupo trató de entrar en el edificio rompiendo sus ventanas y vertiendo líquidos inflamables en el interior. La intervención del equipo de seguridad de la empresa consiguió frustrar el plan antes de que llegara a producirse el fuego.

El director general del Servicio de Seguridad Interna de Estonia (KAPO), Margo Palloson, ha confirmado que han encontrado pruebas de la implicación rusa. "Se trata de un intento más por parte de Rusia de llevar a cabo un acto de sabotaje en Estonia", ha señalado. También ha advertido de las consecuencias que podría haber tenido la operación: "Consideramos que, si el ataque hubiera tenido éxito tal y como lo planearon sus autores, habría causado daños muy graves a la empresa".

Y es que, pese a la gravedad del intento, no se han registrado heridos ni daños significativos en las instalaciones. La actividad de Threod Systems tampoco se ha visto afectada y la compañía mantiene su capacidad de producción y entrega, según ha explicado Palloson.

Los ocho detenidos son residentes en Letonia y han sido arrestados por el KAPO y la Junta de Policía y Guardia de Fronteras de Estonia. La fiscal general, Astrid Asi, ha confirmado que la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para cinco de ellos. La investigación trata ahora de aclarar cómo se organizó el ataque, qué papel desempeñó cada sospechoso y si existen más personas implicadas.

El objetivo: frenar la industria de defensa que apoya a Ucrania

Threod Systems fabrica drones de reconocimiento de largo alcance y aeronaves no tripuladas de ataque, una actividad que la convierte en una compañía relevante dentro de la industria militar que colabora con Ucrania.

Desde el KAPO apuntan a que este tipo de operaciones buscan generar miedo entre la población y las empresas, además de dificultar la producción y el desarrollo tecnológico del sector de defensa para impedir que sus productos y tecnología lleguen a territorio ucraniano.

Palloson también ha explicado cómo se organizan este tipo de sabotajes. Según el responsable de la inteligencia estonia, el GRU recurre al reclutamiento de personas residentes en la Unión Europea, aprovechando que pueden desplazarse libremente por el espacio Schengen. Los contactos se buscan, principalmente, en entornos delictivos o entre personas con dificultades socioeconómicas.

No es el primer episodio de estas características que afecta a Estonia este año. En agosto se produjo un incendio en las oficinas de Milrem, otro contratista de defensa, en el distrito de Lasnamäe, en Tallin. La inteligencia estonia atribuyó aquel suceso a los servicios especiales rusos y también se detuvo a varios ciudadanos letones. Además, otras compañías europeas del sector han sufrido ataques en los últimos meses.

Estonia prepara el cierre de su frontera con Rusia

Por su parte, el primer ministro, Kristen Michal, ha pedido que se adopten las medidas necesarias para cerrar la frontera con Rusia. A su juicio, esta decisión serviría para reducir los riesgos para la población y dejar claro que los ataques contra la industria de defensa del país no son aceptables.

Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December. Russia's attempts to intimidate, destabilise, or undermine our security will come with a price. We will take every necessary step to protect Estonia's security. https://t.co/xQTNnHgaoX — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2026

El ministro del Interior, Igor Taro, ha anunciado entonces que propondrá cerrar todos los pasos fronterizos terrestres con Rusia a partir de principios de diciembre. "Ese momento ha llegado", ha afirmado, después de recordar que Estonia ya había restringido considerablemente el tránsito y advertido de que una nueva escalada podía desembocar en un cierre completo.

Así, finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que el cierre de las fronteras terrestres entrará en vigor el próximo 1 de diciembre. Los ciudadanos estonios que se encuentren en Rusia tendrán dos semanas para regresar al país. Por ahora, se desconoce si el cierre será temporal o indefinido.