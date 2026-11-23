La fabricante turca Baykar ha dado un giro a la forma en que se despliegan los vehículos aéreos no tripulados. Tras completar con éxito una maniobra de aterrizaje y despegue en plena autopista, la compañía busca que toda su flota de defensa pueda operar sin depender de aeródromos tradicionales ni pistas convencionales, una ventaja clave para responder en escenarios de emergencia.

El ensayo principal tuvo lugar el pasado 12 de noviembre en un tramo de la autopista Manisa-Balıkesir, al oeste de Turquía, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de Carreteras. Para la operación, tres drones de altitud media y larga autonomía partieron desde ubicaciones distintas: un Bayraktar TB2 de entrenamiento despegó desde Keşan, otro TB2 del Comando de las Fuerzas Terrestres lo hizo desde Esmirna, y el prototipo PT7 del modelo Akinci partió desde el centro de pruebas de Çorlu.

Las tres aeronaves convergieron en el mismo punto de la carretera, asegurada previamente por la policía, la gendarmería y la Gobernación de Manisa, donde aguardaban equipos de tierra, sistemas de comunicación y servicios de emergencia. Tras tomar tierra, retroceder sobre el asfalto y volver a despegar en la misma dirección, Baykar confirmó que este concepto operativo, gestado tras diversos estudios de campo en el país, se extenderá a todos sus desarrollos nacionales, incluyendo el futuro caza no tripulado Kizilelma y el dron naval Bayraktar TB3.

Este ejercicio en carretera se suma a una intensa agenda de pruebas técnicas y de armamento realizadas durante las últimas semanas. El mismo 12 de noviembre, el prototipo PT7 del Akinci, equipado con la torreta electroóptica ventral Aselfir-500, antenas tipo pala y soportes cuádruples Sadak-4T, lanzó dos bombas planeadoras inertes Tolun-P, consideradas equivalentes a las GBU-39 estadounidenses, bajo condiciones de interferencia de navegación por satélite, logrando impactar en sus objetivos terrestres. Días antes, el 4 de noviembre, un TB2 voló portando 16 pequeños drones cuadricópteros con visión en primera persona (FPV) bajo sus alas y liberó dos de ellos durante el vuelo para golpear un blanco en tierra.

Mission-ready in all conditions, successful in every scenario! 🇹🇷 As part of an emergency scenario, #AKINCI and #BayraktarTB2 successfully landed on and took off from the Manisa–Balıkesir Highway. 🛬🛫 🤝 Ministry of National Defense – General Directorate of Highways pic.twitter.com/71u27S693w — BAYKAR (@BaykarTech) November 13, 2026

La versatilidad de estos sistemas también se ha puesto a prueba en el entorno marítimo. A finales de octubre, un TB2 operado desde una estación de control terrestre portátil logró transmitir comandos a un vehículo de superficie no tripulado, el dron kamikaze PİRANA KUSV, que destruyó un objetivo naval con una ojiva de 100 kilogramos.

Por su parte, el modelo Bayraktar TB3, diseñado para realizar despegues y aterrizajes cortos desde buques como el portadrones TCG Anadolu, ha consolidado su capacidad en guerra antisubmarina. Tras realizar ensayos previos en septiembre y en el ejercicio TURNAs-2026 a finales de octubre, la aeronave participó el 17 de noviembre en las maniobras Blue Whale 2026. Durante salidas diurnas y nocturnas, el TB3 lanzó al agua sonoboyas, posiblemente del modelo Aselbuoy P de Aselsan, desde una cápsula montada bajo su ala derecha, convirtiéndose así en la segunda aeronave pilotada a distancia en asumir esta función tras el MQ-9B SeaGuardian.

Con el avance de este programa, Turquía busca garantizar la continuidad operativa de su flota aérea incluso ante la posible inutilización de sus bases convencionales en escenarios de crisis. La estrecha coordinación entre organismos civiles, como las autoridades de tráfico y seguridad vial, y los distintos mandos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior demuestra que la estrategia de Baykar no se limita al desarrollo tecnológico de las aeronaves, sino que abarca toda la logística necesaria para desplegarlas desde puntos improvisados del territorio.

De este modo, la interoperabilidad entre drones de largo alcance, enjambres tácticos, embarcaciones no tripuladas y plataformas navales de despegue corto perfila un ecosistema de defensa cada vez más flexible y autónomo. A medida que modelos como el Kizilelma y el TB3 incorporen plenamente estas capacidades de operación sin pista, la industria aeronáutica turca consolidará una doctrina de despliegue rápido adaptable tanto a operaciones terrestres como marítimas.