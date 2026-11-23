La crisis económica de principios del siglo XXI provocó un radical desplome de la inversión en Defensa en nuestro país, que llegó a situar a las Fuerzas Armadas españolas en la línea roja de la inoperatividad. Se perdieron entonces importantes capacidades militares que todavía no se han conseguido recuperar. Uno de esos casos es el de la capacidad del Ejército de Tierra para hacer fuego a largo y medio alcance.

En 2011 se jubilaron los viejos lanzacohetes Teruel, que prestaban servicio en el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña (RALCA) N.º 62, con base en Astorga (León). La invasión rusa de Ucrania despertó a una Europa que estaba aletargada desde la finalización de la Guerra Fría y que ha vuelto a invertir en Defensa en su propia defensa espoleada por la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea.

El Ministerio de Defensa se puso entonces manos a la obra para recuperar una capacidad que había supuesto un cambio de rumbo en la guerra ucraniana con la llegada de los lanzacohetes Himars al ejército ucraniano. Se lanzó un concurso para españolizar el nuevo sistema de armas, mientras otros países como Marruecos –en pleno proceso también de rearme– ha optado por comprar directamente los Himars estadounidenses.

El concurso buscaba dotar a la artillería de doce lanzacohetes de alta movilidad sobre camión, munición guiada de precisión y sistemas de mando y control, con un presupuesto cercano a los 700 millones de euros. La adjudicación recayó en un consorcio conformado por Escribano EM&E y Rheinmetall Expal (antigua Explosivos Alaveses), que apostaron por españolizar el sistema PULS de la israelí Elbit Systems.

El contrato está dividido en dos partes. Una primera de 410 millones de euros que van destinados a 12 vehículos lanzadores, un lanzador-demostrador, 2 vehículos de recuperación, 10 vehículos de puesto de mando, 12 vehículos de municionamiento con grúa, 6 vehículos de reconocimiento de alta movilidad y un paquete inicial de 680 cohetes. Y otra de casi 200 millones para drones de inteligencia y reconocimiento, drones armados y drones kamikaze.

El avance industrial parecía encarrilado cuando el consorcio completó el primer demostrador del sistema en plazo y el Ejército de Tierra se preparaba para iniciar las pruebas de fuego reales en campo. Pero el Gobierno decidió anular el contrato por el veto a la tecnología militar israelí tras la ofensiva en Gaza en respuesta al atentado del 7 de octubre de 2023, una decisión política de gran calado que frenó en seco un programa militar considerado vital.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró públicamente que el veto a las empresas y componentes israelíes no provocaría retrasos en los programas de modernización. No obstante, la realidad desmiente esa previsión optimista: el programa SILAM permanece paralizado y el departamento que dirige Robles no ha ofrecido plazos ni detalles concretos sobre cómo va realmente este programa.

Con el objetivo de salvar el contrato y mantener la capacidad de artillería cohete para el Ejército de Tierra, Escribano EM&E y Rheinmetall presentaron a finales del pasado año a Defensa una nueva propuesta alternativa sin tecnología israelí. Las empresas trataron de encajar soluciones industriales viables para desbloquear el proyecto, pero desde entonces no ha trascendido ninguna decisión oficial ni avance tangible sobre el expediente.

El lanzacohetes Teruel, dado de baja por el Ejército de Tierra en 2011

El propio director general de Innovación de Defensa, teniente general Miguel Ivorra, admitió hace un mes que el veto a la tecnología israelí afecta a los planes militares, al tiempo que reconoció que el rearme de Marruecos es ya una realidad. Estas palabras evidencian el fuerte contraste entre la urgencia estratégica de España y el prolongado estancamiento de un proyecto clave para el Ejército de Tierra.

A este bloqueo político y técnico se suma ahora un frente judicial de recorrido desconocido y que no se sabe si complicará aún más o no este Programa Especial de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas. El SILAM figura entre los expedientes que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, junto con otros contratos firmados por el Ministerio de Defensa que tienen a Indra y a Escribano EM&E como grandes protagonistas.