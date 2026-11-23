Cuando en abril de 2025 el Gobierno anunció un plan extraordinario de 10.471 millones de euros para elevar el gasto militar hasta los 33.123 millones alcanzando de golpe el objetivo del 2% del PIB comprometido con la OTAN, —nos hemos quedado a 6.000 millones de Euros del 2% en 2025—, lo hizo bajo una promesa fiscalmente atractiva: todo se haría «sin subir impuestos, sin tocar el Estado del bienestar y sin presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado».

Apenas año y medio después, con la Fiscalía Anticorrupción y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) investigando contratos y préstamos por más de 6.000 millones, y con el Consejo de Ministros aprobando en noviembre de 2026 una nueva remesa de 6.400 millones en créditos al 0%, la ingeniería financiera del rearme español empieza a mostrar su verdadera factura.

Detrás de la apariencia de una inversión industrial limpia y sin coste inmediato para el contribuyente se esconde un mecanismo de endeudamiento diferido que compromete los presupuestos de las próximas dos décadas y distorsiona las cuentas públicas. Es decir las decisiones de estos años serán ejecutados por el gobierno que salga de las urnas que nada ha tenido que ver con todo lo acontecido en los programas del ministerio de Defensa en estos años.

El corazón del problema presupuestario de los Programas Especiales de Modernización (PEM) y antes de los PEAs, es un artificio de contabilidad pública que España lleva perfeccionando desde finales de los años noventa. En lugar de consignar el precio de los carros de combate, blindados o sistemas de comunicaciones en las partidas de inversión del Ministerio de Defensa —lo que obligaría a aprobar créditos presupuestarios ordinarios y a computar el gasto desde el primer día—, el Estado divide la operación en dos fases.

En la primera fase, el Ministerio de Industria concede préstamos plurianuales al 0% de interés y sin avales bancarios a las empresas elegidas. En la contabilidad nacional, el Estado anota esta salida de caja como un "activo financiero" (un préstamo que supuestamente recuperará en el futuro), por lo que no computa como déficit público en el momento en que se entrega el dinero a las empresas.

El espejismo se desvanece en la segunda fase: años después, cuando las empresas entregan el material, el Ministerio de Defensa tiene que pagar el precio íntegro de los contratos con cargo a sus presupuestos ordinarios para que las compañías puedan devolver los créditos a Industria. Dicho de otro modo: el Estado se presta dinero a sí mismo a través de intermediarios privados, aplazando el impacto en el déficit y creando una bola de nieve de compromisos de gasto futuro que atenaza la capacidad de maniobra de cualquier Ejecutivo venidero.

Desde el punto de vista estrictamente financiero, prestar miles de millones a tipo de interés cero durante plazos que superan la década dista mucho de ser gratuito para el erario. El Tesoro español no se financia al 0% en los mercados internacionales; cada euro que Industria adelanta a las empresas sale de emisiones de deuda pública por las que el Estado sí paga intereses.

Si se aplica el coste medio de financiación del Estado a los más de 12.000 millones movilizados en créditos industriales entre 2025 y noviembre de 2026, el subsidio financiero implícito asciende a cientos de millones de euros anuales. A ello se suma el riesgo de impago o de reprogramación constante: cada vez que un programa sufre retrasos técnicos, como ha ocurrido con el blindado VCR 8x8 o con el paquete de 1.429 millones reprogramado hasta 2030, el Gobierno aprueba nuevos decretos para retrasar el calendario de devolución sin recargos, convirtiendo en la práctica los préstamos en subvenciones encubiertas a fondo perdido.

Sirvan unas cifras para comprender la magnitud de la cuestión. Los 45 PEAs aprobados entre 1997 y 2024 ascendieron a 43.000 millones de Euros con 16.000 millones de anticipos. Quedan pendiente de amortizarse 10.000 millones de los anticipos y otros 10.000 millones de los compromisos plurianuales por programas ya entregados y finiquitados. Los 50 PEMs aprobados entre 2025 y 2026 —obviamente nada se ha amortizado de estos, ya que muchos de 2025 ni siquiera han comenzado la ejecución— ascienden a 51.000 millones de euros con 20.600 millones de anticipos. En total, el nuevo gobierno nace con compromisos adquiridos por valor de 72.000 millones de euros.

A la opacidad contable se añade un segundo agujero presupuestario: la pérdida de control sobre los precios. Al adjudicar los contratos "a dedo" mediante procedimientos negociados sin publicidad tras haber preasignado los préstamos, desaparece cualquier tensión competitiva que obligue a las empresas a ajustar sus ofertas.

La historia reciente del VCR 8x8 Dragón ilustra hasta qué punto se ha quebrado la disciplina contractual y presupuestaria. En diciembre de 2019, Defensa canceló y declaró desierta la adjudicación directa de 2.083 millones de euros a Santa Bárbara Sistemas alegando legalmente que su oferta era "inadmisible" porque superaba el techo de gasto fijado y no cumplía los requisitos técnicos y operativos exigidos, prometiendo entonces convocar un concurso abierto.

Sin embargo, ocho meses después, en agosto de 2020, el Ministerio volvió a adjudicar el programa "a dedo" a la recién creada TESS Defence (integrada por Indra, la propia Santa Bárbara, Sapa y Escribano) para entregar el mismo vehículo anterior y, en 2023, acabó aprobando un modificado de 420 millones de euros adicionales —elevando la factura por encima de los 2.500 millones, cantidad muy superior a la desechada de Santa Bárbara—.

Otro ejemplo del estado de las cosas es el programa del Vehículo de Apoyo al Combate. El programa VAC lleva adjudicado oficialmente desde el 21 de diciembre de 2023, —no se incorporó a la Plataforma de Contratación hasta febrero de 2026, por razones incomprensibles— y todavía se andan discutiendo los precios y la configuración. ¿Qué empresa puede planificar en estas condiciones? y ¿qué respuesta puede dar un gobierno que ha sido incapaz de lanzar en tres años un programa definido y adjudicado para reemplazar los viejos M-113 a los que nuestros soldados no deberían subir?

El mismo patrón de falta de competencia se repite en otros expedientes. En el programa de radios tácticas SDR, adjudicado por 1.174 millones de euros tras conceder 768 millones en créditos al 0%, la empresa adjudicataria presentó una rebaja del 0% sobre el presupuesto máximo fijado por la Administración, programa adjudicado por 1.174 millones por razones de soberanía nacional y exclusividad técnica cuando resulta que se firmó un acuerdo de licencia con una empresa finlandesa unos pocos meses antes de la adjudicación. Y en los programas de obuses autopropulsados, dotados con más de 3.000 millones en préstamos directos, se excluyó a fabricantes instalados en España que podrían haber competido en precio y plazos, y que no pudieron ni ofertar.

Además, el uso de Presupuestos prorrogados desde 2023 ha obligado al Gobierno a financiar este salto histórico del gasto militar —que disparó el desembolso efectivo en políticas e industria de defensa un 46,5% en 2025, hasta los 23.333 millones— mediante transferencias de crédito, uso de fondos de contingencia y reasignación de partidas de otros ministerios (que absorbieron casi el 88% del incremento presupuestario vinculado al plan de seguridad y defensa). Esta fragmentación impide al Parlamento ejercer un control real sobre el gasto militar y dificulta a la IGAE y al Tribunal de Cuentas auditar el coste final de cada sistema de armas.

El próximo Gobierno heredará una cartera de 79 programas de modernización con miles de millones comprometidos fuera del ciclo presupuestario ordinario. Mantener este esquema no solo multiplica el riesgo de sanciones de Bruselas por ayudas de Estado ilegales y de condenas en los tribunales españoles, sino que amenaza con colapsar el presupuesto de Defensa en la próxima década cuando venzan simultáneamente los pagos de todos los programas aplazados.

Para devolver la racionalidad presupuestaria al sector sin dejar a las Fuerzas Armadas sin equipos, el nuevo Ejecutivo debe ejecutar tres medidas inmediatas de saneamiento financiero.

En primer lugar, hay que acabar con la "doble ventanilla" y aprobar una Ley de Programación Militar plurianual. Todos los créditos para la adquisición de armamento deben consignarse directamente en los Presupuestos del Ministerio de Defensa con un horizonte estable de cinco a siete años, siguiendo el modelo de Francia o Alemania. Si el Estado quiere financiar investigación y desarrollo tecnológico, debe hacerlo mediante contratos públicos competitivos de innovación, nunca mediante préstamos ficticios de Industria que maquilan el déficit presente a costa de hipotecar el futuro.

En segundo lugar, hay que renegociar los préstamos vivos al 0% y exigir avales reales. En los programas que ya están en fabricación, como el primer lote del 8x8, la ley permite mantener la producción por interés público teniendo en cuenta que se trata de un consorcio de toda la industria. Al mismo tiempo, los créditos concedidos al 0% deben novarse a tipos de interés de mercado respaldados por garantías bancarias reales, eliminando el subsidio oculto y blindando el retorno del dinero público. La incapacidad para aprobar presupuestos hace que sea responsabilidad de los partidos este desbarajuste, pero no justifica el mecanismo para atender los compromisos de nuestra defensa.

Por último, hay que cancelar y licitar de nuevo en concurso abierto los programas que aún no han empezado su ejecución salvo aquellos adjudicados bajo la fórmula de programas cooperativos ( Eurofighter) o por existir un único proveedor, como es el caso de Navantia o Airbus Helicopters. En expedientes donde todavía no hay fabricación material, anular los préstamos directos y abrir licitaciones competitivas europeas —o sumarse a las compras conjuntas de la Unión Europea— permitirá ahorrar cientos de millones de euros gracias a la competencia real y devolverá el gasto militar al cauce de la transparencia presupuestaria.

Si la Defensa es importante para España y la transparencia y la ejecución eficiente de los recursos es inexcusable, no podemos seguir con un instrumento que introduce dudas y lagunas. Si además, con la utilización de este recurso, se toman decisiones que producen beneficios particulares sobrevenidos con el procedimiento, estamos ante un esquema que debe acabar y no basta con decir que no se va a volver a utilizar y dejar que el sistema perviva, porque siempre habrá un gobierno dispuesto a caer en la tentación y porque los ciudadanos no deben aceptar daños patrimoniales consumados simplemente porque el gobierno no afronta el toro por los cuernos.