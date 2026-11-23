El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reivindicado el ataque con drones contra una corbeta rusa que se encontraba atracada en el puerto de Bengasi, en el este de Libia. Zelenski ha asegurado que la operación ha permitido hundir el buque de guerra Merkury, destruir un helicóptero militar Ka-27 y alcanzar un carguero utilizado, según Kiev, para transportar armamento.

El presidente ucraniano ha presentado el ataque como "una operación ejemplar" como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. La operación se habría llevado a cabo mediante siete drones navales de fabricación ucraniana y supone un episodio de la extensión de la guerra en el Mediterráneo. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que las autoridades rusas "hemos tomado nota de las palabras de Zelenski sobre este asunto". Además, el embajador ruso en Libia, Aidar Aganin, ha culpado a Ucrania del ataque y señalado que "Ucrania es responsable de los ataques". Ha acusado a Kiev de cometer operaciones "terroristas" e implicar a terceros países. También ha asegurado que los países occidentales que considera "patrocinadores de Ucrania" contribuyen con apoyo logístico y de inteligencia. Asimismo, ha asegurado que Moscú estudia medidas de represalia porque los ataques "no quedarán sin respuesta".

El vice primer ministro y ministro de Defensa del Gobierno libio reconocido internacionalmente, Ahmeid Huma, ha defendido que Libia no participa en la guerra entre Rusia y Ucrania y "rechaza cualquier intentó de arrastrar su territorio, puertos o instalaciones hacia conflictos internacionales". Además, ha anunciado una investigación para aclarar lo sucedido y ha adelantado que Libia se reserva "el derecho de adoptar las medidas legales, diplomáticas y de seguridad para proteger su soberanía". Hay que recordar que es el llamado Ejército Nacional Libio, que encabeza Jalifa Haftar, la autoridad que controla el este del país, donde ha ocurrido el ataque.

La Organización de las Naciones Unidas ha expresado su "profunda preocupación" por el suceso y ha reclamado una investigación independiente. La ONU ha advertido de que Libia no debe convertirse en un campo de batalla de conflictos extranjeros.

En la misma línea, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, ha reconocido su "preocupación" por el posible traslado de la guerra al mar Mediterráneo. "Es preocupante que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda continuar a solo unos cientos de kilómetros de Italia. Sería realmente peligroso desestabilizar un país que se encaminaba hacia la estabilidad", ha afirmado.

Por su parte, el presidente ucraniano ha anunciado la operación a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que se cumplieron los objetivos previstos pese a los intentos rusos de impedir el ataque. "Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia", ha afirmado Zelenski, que ha agradecido su participación a los miembros del Ejército implicados.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia's war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation's steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Según Zelenski, los siete drones navales empleados consiguieron hundir la corbeta rusa Merkury, uno de los buques más recientes de la Armada de Rusia, que había entrado en servicio en 2023.

El mandatario también ha asegurado que durante el ataque fue destruido un helicóptero de combate Ka-27 y resultó alcanzado el carguero MV Angara, que Kiev identifica como un buque utilizado por Rusia para transportar armas. "Continuamos nuestras operaciones en las aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armamento ucraniano", ha señalado.

La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) había expresado su preocupación por el incidente antes de que Zelenski reivindicara públicamente la autoría. La misión ha reclamado una investigación "inmediata, independiente y transparente" para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. A su vez, ha ofrecido su colaboración a las autoridades libias para desarrollar las pesquisas.

Desde las Naciones Unidas han subrayado que deben respetarse plenamente la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus instalaciones.

El Gobierno de Egipto también ha expresado su preocupación por el ataque y se ha sumado a las condenas. El Ministerio de Exteriores egipcio ha rechazado cualquier actuación que pueda perjudicar la seguridad y la estabilidad de Libia o amenazar sus infraestructuras e instalaciones estratégicas. Asimismo, ha reclamado que se respete la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país africano, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.