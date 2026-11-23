Rusia podría estar preparando el lanzamiento de un satélite equipado con una ojiva nuclear en los próximos meses. El aparato, que habría sido bautizado como Sputnik-S, estaría destinado a situarse en órbita para poder detonar una carga atómica y dañar o destruir numerosos satélites. La operación supondría una amenaza para los sistemas espaciales civiles y militares de los que dependen comunicaciones, navegación y servicios esenciales.

La información procede de una investigación de Radiotelevisión de Alemania Occidental (WDR), Radiotelevisión del Norte de Alemania (NDR) y el periódico Süddeutsche Zeitung (SZ). Citan fuentes militares y de inteligencia, incluidas las fuerzas armadas alemanas (Bundeswehr) y el Servicio Federal de Inteligencia (BND). Los hallazgos indican que varios países aliados han recibido avisos sobre la posible operación y que la alerta fue trasladada al Gobierno alemán.

Según esa investigación, Sputnik-S estaría ya construido y llevaría varios años almacenado en las proximidades de Moscú. Las advertencias de inteligencia difundidas a comienzos de noviembre señalaban que el satélite podría ser lanzado en los siguientes 60 días. El Mando Espacial de la Bundeswehr contempla incluso que el lanzamiento se produzca en diciembre, aunque no existe confirmación pública de una fecha ni de una decisión definitiva del Kremlin.

La alerta no surge de la nada. En octubre, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) afirmó en una evaluación que Rusia desarrolla un satélite concebido para transportar un arma nuclear. La investigación alemana añade ahora que los servicios occidentales creen que el proyecto estaría lo bastante avanzado como para permitir su puesta en órbita en las próximas semanas, con capacidad de entrar en servicio poco después.

El objetivo atribuido al sistema no sería atacar directamente ciudades o instalaciones terrestres, sino destruir satélites enemigos mediante una detonación nuclear en el espacio. La explosión liberaría radiación y generaría un pulso electromagnético intenso. También podría producir una nube de fragmentos que amenazaría a otros aparatos en órbita, incluidos aquellos que no resultasen destruidos de forma inmediata por la detonación.

El general estadounidense Stephen Whiting, jefe del Mando Espacial de Estados Unidos, ha advertido de que una explosión de este tipo podría dejar fuera de servicio aproximadamente un tercio de los satélites situados en órbita terrestre baja en las primeras horas o días. Según su estimación, las pérdidas podrían continuar durante los meses siguientes, a medida que la radiación afectase a otros sistemas espaciales. El impacto dependería de la potencia.

Las consecuencias no se limitarían al ámbito militar. Los satélites sostienen servicios de navegación GPS, comunicaciones, telefonía móvil, operaciones bancarias y sincronización de redes eléctricas. Una interrupción extensa podría afectar también a la logística, el transporte y las transacciones financieras. El pulso electromagnético generado por una detonación nuclear en el espacio podría provocar, además, fallos en equipos electrónicos y sistemas tecnológicos en la superficie terrestre.

La investigación sostiene que los ejércitos occidentales son más dependientes de los satélites que las fuerzas rusas, por lo que Moscú podría obtener una ventaja militar temporal en un conflicto. La pérdida de capacidades de observación, comunicaciones y navegación dificultaría la coordinación de operaciones y el empleo de determinados sistemas de armas. El Ministerio de Defensa alemán evitó responder a preguntas concretas y alegó la confidencialidad de las deliberaciones internas.

Los servicios occidentales también mantienen bajo vigilancia el satélite ruso Kosmos-2553, lanzado en febrero de 2022, poco antes de la invasión rusa de Ucrania. Moscú aseguró que se trataba de una plataforma científica para investigar la radiación espacial. Sin embargo, fuentes de seguridad alemanas citadas por la investigación sospechan que pudo servir como aparato de prueba para estudiar los efectos de la radiación sobre los satélites y sus componentes.

La maniobra no sería un episodio aislado. Hace unas semanas el satélite ruso Cosmos 2612 llegó a situarse a apenas 26 metros del ICEYE-X36, un aparato polaco-finlandés de vigilancia radar que proporciona imágenes a gobiernos y fuerzas armadas occidentales y colabora con Ucrania. Los analistas apuntaron a una posible misión de inspección y espionaje, aunque Moscú no ha explicado sus intenciones.

Rusia ha rechazado las acusaciones. Su Embajada en Alemania ha afirmado este lunes que no tenía información sobre los hechos descritos y ha calificado las imputaciones de infundadas, atribuyéndolas a una campaña de propaganda. La colocación de un arma nuclear en órbita vulneraría el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe desplegar armas nucleares en el espacio.