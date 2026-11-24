El Gobierno anunció por sorpresa un adelanto electoral el pasado lunes 5 de octubre. Situó la contienda electoral para este domingo 29 de noviembre. La decisión llevó la incertidumbre al sector de la Defensa, pues la decisión había cogido al Ejecutivo con los deberes sin hacer. No había aprobado ninguno de los programas de armamento del año 2026 y la inversión en las Fuerzas Armadas estaba muy lejos del 2 por ciento que ellos mismos se habían marcado.

El Ministerio de Defensa tuvo que pisar el acelerador para cerrar los programas de armamento pendientes y llevarlos a aprobar al Consejo de Ministros. Una carrera que se ha cerrado en tan sólo 42 días y siete reuniones ordinarias de los ministros en el Palacio de La Moncloa. Son los días que pasaron entre el Consejo de Ministros del 6 de octubre y el del pasado 17 de noviembre. Todo ello abierto a que haya nuevas inversiones en el Consejo de Ministros de hoy mismo.

En este periodo el Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado inversiones en Defensa por valor de 20.000 millones de euros, según el acumulado que aparece en las referencias del Consejo de Ministros de las últimas semanas. Se trata de una amplia batería de programas que abarca desde nuevos buques y submarinos hasta sistemas antiaéreos, misiles, helicópteros, vehículos de combate y capacidades espaciales.

La modernización de la Armada reúne algunos de los programas de mayor cuantía. Destacan los 2.373,6 millones destinados a la modernización de los submarinos S-80 y los 1.786 millones correspondientes al programa de la Corbeta Europea, que contempla la construcción de seis unidades. A estas partidas se suman 792 millones para misiles para los S-80, así como inversiones para modernizar los helicópteros navales MH-60R.

El paquete naval incluye también 591,2 millones para construir un nuevo buque de inteligencia, 527,3 millones para modernizar los cazaminas de la clase Segura y 594,9 millones para actualizar dos buques de asalto anfibio. Otros 345 millones se destinan a construir un buque hidrográfico oceánico. Los acuerdos contemplan además actuaciones sobre los buques Galicia, Patiño, Cantabria y Meteoro, dentro de los planes de renovación y mantenimiento de la flota.

En el Ejército del Aire y del Espacio destaca la modernización y el desarrollo de la flota de cazas Eurofighter, con una inversión de 1.438 millones de euros. El Gobierno también ha autorizado la adquisición de misiles Iris-T y AIM-120-C8 AMRAAM, así como actuaciones para modernizar los Taurus MLR/MLU-II y desarrollar las capacidades industriales españolas vinculadas al futuro programa Taurus NEO. Otro acuerdo es el apoyo logístico a los drones Predator B.

En el Ejército de Tierra el programa más destacado son los sistemas de defensa aérea y antimisil de alta movilidad con 3.396,6 millones, al que sigue el programa de adquisición de sistemas contra drones (C-UAS), con una inversión de 1.450 millones de euros. También se han aprobado dos programas que están relacionados con el mantenimiento y la entrada en servicio del 8x8 Dragón o la compra de munición de artillería de 155 milímetros de alcance extendido.

El Gobierno también ha aprobado varias compras conjuntas para las Fuerzas Armadas o en colaboración Defensa-Interior. Es el caso de la modernización de los helicópteros NH90 con una cuantía de 996 millones de euros. O la adquisición y modernización de helicópteros H135 y H160, de los que una parte de las unidades compradas se quedarán en las FAS y otros irán a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A los programas espaciales o de geoposicionamiento se van también varios miles de millones de euros. El desarrollo con mayor presupuesto es el del PNT robusto de geoposicionamiento, que tiene un presupuesto aprobado de 2.302 millones de euros. Otros 492,2 millones de euros van para el desarrollo del SpainSat NG-III, un nuevo satélite de comunicaciones militares. También se ha aprobado dinero para el proyecto europeo Galileo.

Fuera de los principales programas de armamento, se ha aprobado una contribución de 50 millones de euros a la OTAN para la participación española en la Lista Prioritaria de Requerimientos de Ucrania en 2026; 102,2 millones para servicios de seguridad privada del Ministerio de Defensa; y otros 38,4 millones para el apoyo logístico de los aviones apagafuegos Canadair CL-215, CL-415 y CL-515 que gestionan en el Ejército del Aire y del Espacio.