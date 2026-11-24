El rey Felipe VI ha visitado durante la mañana de este martes la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para conocer de primera mano las capacidades y actividades del Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER) y el Mando del Espacio (MESPA). Se trata de dos unidades del Ejército del Aire y del Espacio esenciales para el desarrollo de las operaciones militares en los dominios aéreo y espacial.

Don Felipe ha sido recibido a su llegada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), el general del Aire Francisco Braco Carbó. Posteriormente, el coronel Ignacio Galindo Rodríguez, jefe del CINTAER, y el teniente coronel Antonio José Durán Giró, responsable del Grupo de Inteligencia, le han acompañado durante la presentación de las capacidades y misiones de esta unidad.

Durante el recorrido por el CINTAER, el Rey ha visitado la sala de targeting, donde ha conocido los procedimientos de fusión de productos de inteligencia y ha recibido información sobre el misil Taurus. También se ha desplazado a la sala de seguimiento del vehículo aéreo no tripulado (UAV) Predator B, donde ha podido conocer los procedimientos de explotación de la información obtenida por estos sistemas.

El Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial fue creado a finales de 2021 tras la disolución del 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas. Su cometido es generar inteligencia táctica y desarrollar actividades de selección de objetivos militares en el ámbito aeroespacial. Para ello dispone de dos grupos especializados: uno dedicado a identificar y analizar riesgos y amenazas para las operaciones, y otro encargado de estudiar sistemas y vulnerabilidades críticas.

La segunda parte de la visita se desarrolló en las instalaciones del Mando del Espacio, donde Felipe VI ha sido recibido por su general jefe, el general de división Isaac Manuel Crespo Zaragoza, y el coronel Juan Soriano Paradinas, responsable del Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación (CESAEROB). Tras conocer la organización y los cometidos del MESPA, el monarca ha recorrido las instalaciones y ha recibido información de sus capacidades.

El rey Felipe VI en el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial

Don Felipe ha visitado también el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE), donde el teniente coronel Roberto García Robles le ha explicado las principales funciones y misiones de esta unidad. El MESPA es el órgano del Ejército del Aire y del Espacio responsable de dirigir, planificar y controlar las operaciones militares en el dominio espacial, además de ejercer como autoridad funcional de las Fuerzas Armadas en esta materia.

A través de sus centros especializados, el Mando del Espacio desarrolla capacidades de vigilancia espacial y sistemas aeroespaciales de observación, fundamentales para conocer la situación en este dominio y garantizar la seguridad y libertad de acción de las operaciones militares. La visita terminó con una fotografía de grupo y la firma del Rey en el libro de honor. Antes de abandonar la base, Felipe VI departió con los militares de ambas unidades.