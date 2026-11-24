El comité de empresa de Airbus en Manching (Alemania) ha exigido al Gobierno de Friedrich Merz que autorice inmediatamente el desarrollo de un nuevo avión de combate de sexta generación. La representación de los trabajadores considera que el país no puede permitirse más retrasos después del fracaso del programa FCAS, en el que participaba junto a Francia y España, y reclama una decisión política que permita preservar las capacidades tecnológicas e industriales.

La petición se ha formulado esta semana en una asamblea de trabajadores celebrada en la sede de la empresa, donde se ensamblan y prueban los cazas Eurofighter. El comunicado del comité de empresa establece un calendario ambicioso: el prototipo debería realizar su primer vuelo en 2032 para que las fuerzas armadas alemanas puedan disponer del nuevo sistema antes de 2040. Sus responsables aseguran que técnicamente es posible cumplir esos plazos si Berlín actúa ahora.

La representación de los trabajadores no se limita a reclamar financiación y una autorización gubernamental. También rechaza expresamente que Alemania termine incorporándose al Global Combat Air Programme (GCAP), impulsado por Reino Unido, Italia y Japón. Su presidente, Thomas Pretzl, advierte de que Berlín cometería nuevamente los errores políticos e industriales que, a su juicio, provocaron el enfrentamiento con Francia en el FCAS.

El principal temor de los trabajadores es que Alemania vuelva a quedar relegada a una posición secundaria dentro de un programa internacional. En el GCAP, las principales responsabilidades industriales y los paquetes de trabajo ya están distribuidos entre sus tres socios fundadores. Una incorporación alemana obligaría a renegociar ese reparto y podría limitar el acceso de su industria a las tecnologías fundamentales, precisamente uno de los problemas que Airbus atribuye a su experiencia anterior con Dassault.

Frente a esa alternativa, el comité propone cerrar rápidamente un contrato nacional para poner en marcha el desarrollo del avión. La fórmula permitiría comenzar los trabajos bajo liderazgo alemán y dejaría abierta la incorporación posterior de otros países y fabricantes. La intención es evitar que las negociaciones internacionales paralicen nuevamente el proyecto y garantizar que las empresas alemanas mantengan el control de las principales capacidades tecnológicas e industriales.

La advertencia incluye también un mensaje directo sobre las consecuencias de seguir aplazando la decisión. El comité de empresa considera que Alemania podría verse obligada a adquirir más cazas estadounidenses F-35 para cubrir sus necesidades futuras, aumentando su dependencia tecnológica de Washington. Sostienen que esta opción supondría un golpe definitivo para la aviación militar alemana, al reducir las oportunidades de desarrollar un avión propio.

La presión de los trabajadores llega cuando Berlín estudia precisamente las alternativas para reconstruir su programa de combate aéreo tras el colapso del FCAS. La pasada semana, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijo que prevé adoptar una decisión definitiva antes de terminar el primer trimestre de 2027. Las opciones pasan por incorporarse al GCAP o impulsar una nueva alianza industrial europea.

La posibilidad de una cooperación con España y Suecia ha ganado terreno en los últimos meses, pero Alemania no ha cerrado ninguna puerta. De hecho, la propia Airbus Alemania ha iniciado conversaciones con BAE Systems para estudiar las condiciones de una posible incorporación al GCAP. La compañía exige una participación sustancial en el desarrollo, la producción y el uso operativo del futuro sistema, tanto para Alemania como para el conjunto de la industria europea.

Sin embargo, los informes internos del Ministerio de Defensa alemán apuntan también en otra dirección. Los funcionarios germanos recomendaban explorar una alianza con Suecia y España en lugar de incorporarse al programa británico-italiano-japonés. La fórmula permitiría negociar desde el principio el diseño, la financiación y el reparto industrial, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre los gobiernos implicados.