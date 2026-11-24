Los cazas F18 del Ejército del Aire y el Espacio que están desplegados en Europa del Este en misión de la OTAN han vuelto a entrar en acción durante las últimas horas. Los radares de vigilancia aérea de Rumanía han detectado una traza de radar en el espacio aéreo ucraniano en dirección al espacio aéreo rumano y han ordenado la activación de los cazas españoles para que saliesen en misión de intercepción.

Según ha informado el Ministerio de Defensa rumano, el sistema de vigilancia radar detectó un objetivo aéreo al norte del municipio de Tulcea, en territorio ucraniano. La alerta se produjo durante la mañana de este martes y ha motivado el despegue de dos aeronaves españolas que se encontraban prestando servicio de Policía Aérea desde la base rumana de Mihail Kogălniceanu.

La situación ha llevado también a las autoridades rumanas a activar los mecanismos de protección de la población civil. El Centro Nacional Militar de Mando ha comunicado la incidencia al Inspectorado General para Situaciones de Emergencia, que ha establecido las medidas de alerta para los habitantes del norte del distrito de Tulcea. A las 11:11 horas se ha trasmitido un mensaje de emergencia RO-Alert a los teléfonos móviles de la zona.

El comunicado del Gobierno rumano no precisa la naturaleza del objetivo detectado, pero todo parece indicar que una vez más se trata de la aparición de drones rusos, que realizan de forma habitual incursiones no autorizadas en las proximidades de la frontera de Ucrania con los países de la OTAN. Tampoco ofrece detalles sobre el resultado de la actuación de los cazas españoles ni sobre una eventual interceptación del objetivo.

Los dos F-18 españoles forman parte del Destacamento Paznic desplegado en Rumanía para contribuir a la vigilancia y protección del espacio aéreo aliado en el flanco oriental de la OTAN. Su presencia responde al refuerzo de las capacidades aéreas de la Alianza ante la amenaza que representa la guerra de Ucrania para la seguridad de los países vecinos, especialmente aquellos que comparten frontera con territorio ucraniano.

España contribuye a este dispositivo con alrededor de 200 militares, siete cazas F18, un radar y tres helicópteros NH90 dentro de su contribución a la defensa aérea aliada. La misión ya ha tenido que responder a episodios mucho más graves. El 16 de agosto, un F18 español derribó un dron después de que penetrara en el espacio aéreo rumano, tras recibir autorización para emplear la fuerza contra la amenaza.