La española Piedrafita Systems ha adquirido PMG Precision Mechanics Group, una compañía alemana especializada en mecanizados de alta precisión para los sectores de Defensa, Aeronáutica y Espacio. La operación supone la creación de Piedrafita Systems Eurogroup, un grupo industrial europeo que contará con una plantilla de 180 trabajadores y espera alcanzar una facturación de 30 millones de euros en 2027.

La operación permitirá reforzar la capacidad industrial del grupo con inversiones cercanas a los 20 millones y la cuadruplicación de su superficie industrial. El objetivo es ampliar la capacidad productiva para responder al crecimiento de la demanda en sectores estratégicos. La adquisición culmina una colaboración previa entre ambas empresas y permite integrar en una misma estructura capacidades tecnológicas e industriales que hasta ahora estaban repartidas entre España y Alemania.

La integración vertical es uno de los principales objetivos de la operación. Piedrafita aportará sus capacidades de ingeniería, desarrollo y prototipado desde España, mientras que PMG incorporará una infraestructura de fabricación avanzada en Alemania. Esta combinación permitirá al nuevo grupo controlar una mayor parte de su cadena de valor, reducir la dependencia de proveedores externos y mejorar aspectos estratégicos como la calidad, los plazos de entrega y la disponibilidad de componentes.

PMG cuenta con alrededor de 80 trabajadores, cerca de 45 centros de mecanizado CNC y unos 5.000 metros cuadrados de superficie productiva. Su especialización en mecanizados de alta precisión y su experiencia en sectores de elevada exigencia tecnológica permitirán a Piedrafita ampliar sus capacidades de fabricación. La compañía alemana aporta, además, una cartera de clientes internacionales en la que figuran empresas como Airbus, Ariane y MBDA.

La adquisición también refuerza la internacionalización del grupo, que consolida su presencia industrial en España, Alemania y Reino Unido. La incorporación de PMG abre nuevas oportunidades de colaboración con grandes compañías y facilita la participación en programas industriales europeos. Al mismo tiempo, permite diversificar la actividad hacia los sectores aeronáutico y espacial, además de explorar nuevas oportunidades en ámbitos como los sistemas de misiles, complementando su negocio tradicional.

Piedrafita Systems cuenta con una importante apuesta por la investigación y el desarrollo, a los que destina el 20% de su facturación. Esta inversión se dirige al desarrollo de tecnologías propias y cuenta con el respaldo del CDTI y de distintos programas europeos. Entre sus líneas de trabajo figuran soluciones para la nueva generación de vehículos militares y su participación en programas estratégicos de Defensa como Marte, Auriga y Famous.