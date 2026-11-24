La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha reclamado al Ministerio de Defensa que ponga fin a la duplicidad de documentos en el SIDAE (Sistema Informático de Dirección y Administración Económica). La asociación denuncia que los militares deben volver a adjuntar archivos que ya están incorporados a sus expedientes, una carga que, sostiene, no mejora el control del gasto y sí demora el abono de las cantidades adelantadas.

Según la organización, las quejas llegan de militares asociados y no asociados que, después de cumplir una comisión de servicio y pagar gastos de su bolsillo, se encuentran con nuevos requerimientos al presentar la cuenta justificativa. La UMT asegura que la tramitación puede prolongarse semanas o meses, tanto durante la liquidación de la habilitación como en la fiscalización posterior de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos.

El problema, explica la asociación, tiene su origen en la documentación exigida por la Orden de 8 de noviembre de 1994, a la que remite el artículo 19.2 del Real Decreto 462/2002. Esa norma obliga al comisionado a presentar en diez días la orden de comisión, una declaración del itinerario y la permanencia, la cuenta justificativa con los comprobantes originales y una certificación del órgano que propuso el desplazamiento.

Sin embargo, dos de esos documentos son elaborados por la propia Administración. La orden de comisión se genera en SIDAE e incluye el número de expediente, las autoridades firmantes, el itinerario, el transporte y el anticipo; la certificación corresponde al órgano proponente. La UMT añade que también se reclaman convocatorias, designaciones y memorias justificativas que ya tuvieron que incorporarse para autorizar la actividad, pese a ser documentos previos.

La asociación sostiene que esta exigencia choca con la Ley 39/2015. Cita el artículo 53.1.d, que reconoce el derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de las administraciones o hayan sido elaborados por ellas, y el artículo 28, que obliga a recabarlos electrónicamente. Este último también impide solicitar de nuevo archivos que el interesado ya presentó. La entidad reclama que Defensa consulte sus propios archivos.

La UMT introduce una distinción: no cuestiona que los militares deban justificar el uso de fondos públicos ni aportar los justificantes que solo ellos poseen, como billetes, facturas y recibos. Considera que equiparar esos comprobantes con una orden de comisión o una certificación administrativa desvirtúa el control y convierte la rendición de cuentas en una carga burocrática innecesaria para el personal. El objetivo, insiste, no es rebajar las garantías.

La asociación recuerda que SIDAE funciona desde 2015 y gestiona, según sus datos, más de 200.000 comisiones al año, mientras que la orden que regula la justificación fue redactada para expedientes en papel. A su juicio, la falta de adaptación normativa contradice los principios de agilidad e interoperabilidad de la Ley 40/2015 y el marco de administración electrónica del Real Decreto 203/2021. SIDAE, afirma, ya ofrece la base técnica necesaria.

El perjuicio sería especialmente acusado para quienes justifican desplazamientos desde fuera de su unidad, por ejemplo durante maniobras, cursos u operaciones, y carecen de escáner o medios administrativos. La UMT señala que la Orden DEF/1154/2026 ya ha eliminado otro trámite presupuestario y sostiene que el Ministerio de Defensa puede simplificar procedimientos cuando existe voluntad para hacerlo. La falta de medios dificulta reunir y digitalizar los archivos dentro del plazo.