El programa del nuevo vehículo lanzapuentes para el Ejército de Tierra fue aprobado por el Gobierno el pasado año y apenas habían trascendido detalles sobre sus características técnicas. El hermetismo se ha roto hace unas horas, cuando Indra ha actualizado silenciosamente su catálogo de soluciones en su página web corporativa, publicando por primera vez la ficha técnica completa del sistema que deberá equipar a las Fuerzas Armadas españolas.

La adjudicación de este contrato a una UTE formada por Indra y Escribano EM&E estuvo rodeada de una notable controversia industrial. El departamento dirigido por Margarita Robles comprometió una inversión millonaria -el programa tiene un presupuesto de 382 millones de euros- para desarrollar desde cero una capacidad completamente nueva dentro del tejido industrial español, recurriendo a empresas sin experiencia en este tipo de sistema de armas.

La decisión ministerial sorprendió profundamente, dado que ni Indra ni Escribano EM&E contaban con ningún vehículo lanzapuentes dentro de sus respectivos catálogos de productos. De hecho, ninguna de las dos compañías poseía experiencia previa en el diseño, la ingeniería estructural o la integración de sistemas de paso de brechas de gran tonelaje, una disciplina sumamente compleja dentro de la ingeniería militar.

El asombro fue aún mayor porque el Ministerio de Defensa descartó la opción de GDELS, una empresa estadounidense cuya filial en Europa tiene su sede en Madrid y que salvó a Santa Bárbara Sistemas del cierre en 2001. Esta compañía, que hizo público su malestar, sí dispone de plataformas lanzapuentes plenamente operativas y probadas en su portafolio, las cuales exporta con éxito a diversos ejércitos europeos, pero quedó relegada por cuestiones políticas.

La actualización del portafolio de Indra desvela que apuesta por una arquitectura modular sobre ruedas denominada Vehículo Lanzapuentes sobre Ruedas (VLP-R). El sistema se articulará en torno a un camión táctico de alta movilidad con tracción 10x10, complementado por un vehículo auxiliar 6x6 con semirremolque encargado de transportar los distintos tramos segmentados de la pasarela militar.

La plataforma vehicular elegida como base para este desarrollo será el camión táctico Rheinmetall MAN HX3, fruto de la alianza estratégica sellada entre Indra y el gigante alemán de la defensa. Según las previsiones industriales manejadas por ambas compañías, los trabajos de integración final y ensamblaje de estos treinta y dos sistemas se llevarán a cabo en la nueva planta de Indra en As Pontes (La Coruña) a partir de 2027.

En el plano estrictamente operativo, la ficha técnica publicada confirma que el conjunto tendrá una capacidad de carga clasificada como MLC 80, tanto para vehículos de cadenas como de ruedas. Este exigente estándar de la OTAN garantiza que el puente podrá soportar sin problemas el paso de los nuevos blindados 8x8 Dragón, así como el tránsito de los pesados carros de combate Leopardo 2E del Ejército de Tierra.

Respecto a sus dimensiones y prestaciones sobre el terreno, la pasarela modular permitirá salvar obstáculos secos o cursos de agua con una luz máxima de hasta veinticuatro metros de longitud. Esta capacidad resulta fundamental para mantener el ritmo de avance de las brigadas mecanizadas y acorazadas en escenarios de alta intensidad, evitando que los accidentes geográficos o las voladuras de infraestructuras frenen el despliegue de las unidades de vanguardia.

Uno de los aspectos más innovadores del VLP-R reside en su elevado grado de automatización hidráulica y control inteligente. Aunque la dotación estándar del vehículo estará compuesta por dos militares, el sistema ha sido diseñado para que un único operador pueda ejecutar toda la secuencia de lanzamiento o recogida del puente sin necesidad de abandonar la protección de la cabina blindada, reduciendo drásticamente la exposición al fuego enemigo.

La velocidad de ejecución constituye otro de los pilares de este diseño, ya que el despliegue completo o la posterior recuperación de la estructura sobre el terreno se realizará en menos de veinte minutos. Esta rapidez operativa permitirá a las unidades de zapadores tender pasos tácticos bajo presión, facilitar el cruce de la fuerza principal y replegar el material antes de que la artillería adversaria pueda batir la posición.

Indra ha dotado al sistema de una avanzada arquitectura digital que incluye monitorización estructural en tiempo real, autodiagnóstico y registro continuo de eventos. Gracias a esta red de sensores integrados, el vehículo evaluará automáticamente la fatiga acumulada en el tablero metálico tras cada cruce de blindados, garantizando la seguridad de las operaciones y permitiendo una gestión predictiva del mantenimiento logístico en la zona de operaciones.

El nuevo lanzapuentes nace plenamente integrado en los sistemas digitales de mando y control (C3) y de gestión del campo de batalla (BMS), cumpliendo con todas las normativas de interoperabilidad STANAG de la Alianza Atlántica. Además de su transporte por carretera, ferrocarril y vía marítima, el diseño contempla certificaciones específicas para su empleo dual en emergencias civiles y respuesta rápida ante grandes catástrofes naturales.